Cgia fra 10 anni -3 milioni di persone in età lavorativa Le contrazioni più significative al Sud

Le proiezioni demografiche indicano che, entro i prossimi 10 anni, la popolazione in età lavorativa in Italia calerà di 2.908.000 unità (-7,8%). A inizio del 2025 questa fascia demografica contava 37,3 milioni di persone e la Cgia prevede che la platea nel 2035 scenderà a 34,4 milioni dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione. Il fenomeno colpirà tutte le aree del Paese con le imprese.

