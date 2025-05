Cesena-Palermo le probabili formazioni | Dionisi cambia Brunori e Segre verso la panchina

© Palermotoday.it - Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Dionisi cambia, Brunori e Segre verso la panchina Palermo sfiderà in trasferta il Cesena, in un match decisivo per la classifica. I rosanero devono cercare di guadagnare punti sui romagnoli. 🔗 Riprendere il cammino interrotto in casa contro il Südtirol battendo una diretta concorrente per il piazzamento ai playoff: domani pomeriggio ilsfiderà in trasferta il, in un match decisivo per la classifica. I rosanero devono cercare di guadagnare punti sui romagnoli. 🔗 Palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Probabili formazioni Sampdoria-Palermo: le scelte di Semplici e Dionisi in vista del match in programma alle 17:15 al Ferraris - Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni della sfida valida per la 29a giornata del campionato di Serie B: ecco come potrebbero schierarsi le due squadre Alle 17:15 la Sampdoria scenderà in campo allo stadio Ferraris di Genova per sfidare il Palermo nel match valevole per la 29a giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Il tecnico blucerchiato Leonardo Semplici, dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 mentre Dionisi punterà su […] 🔗calcionews24.com

Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: pochi dubbi per Dionisi, Segre confermato sulla trequarti - Potrebbe essere l’ultima vera chance di agguantare il sesto posto, posizione che consentirebbe di giocare il primo turno playoff in casa: un vantaggio di non poco conto per una squadra come il Palermo. I rosanero di Alessio Dionisi domani pomeriggio affronteranno in trasferta, e senza tifosi al... 🔗palermotoday.it

Sampdoria-Palermo, probabili formazioni: le scelte di Semplici e Dionisi - Sabato 8 marzo alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Palermo. La formazione blucerchiata sta cercando di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica e arriva da due pareggi consecutivi contro Sassuolo e Bari e ha tutto sommato un buon trend nelle ultime cinque gare... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Dionisi cambia, Brunori e Segre verso la panchina; Palermo, Dionisi: Domenica ci giochiamo uno scontro diretto; Serie B, Cesena-Palermo: le probabili formazioni; Palermo, Dionisi: Non so cosa dire. Dobbiamo accettare un episodio che ci ha penalizzato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cesena-Palermo, i convocati di Dionisi: trauma distorsivo per Ceccaroni - Il Palermo ha reso noti, tramite il proprio sito ufficiale, i calciatori rosanero convocati per la partita in casa del Cesena di domenica 4 maggio alle 15.00. Sono 23 i giocatori del club di viale del ... 🔗livesicilia.it

Cesena-Palermo, le probabili formazioni: chance per La Gumina, Palermo con la difesa da reinventare - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Cesena Michele Mignani spera di recuperare Davide Ciofi, destinato a partire titolare. A centrocampo, Mendicino insidia i titolari per ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Cesena-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 21 Cesena-Palermo è uno dei match valevoli per la 37^ giornata di Serie B, ed è in programma domenica 4 maggio alle 15:00 allo stadio Dino Manuzzi. Cesena-Palermo è un match che mette ... 🔗calciostyle.it