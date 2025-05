Cesena-Palermo Cavalluccio decimato in attacco Mignani | Pretendo una reazione caratteriale

© Cesenatoday.it - Cesena-Palermo, Cavalluccio decimato in attacco. Mignani: "Pretendo una reazione caratteriale" Cesena rimaneggiato in attacco attende il Palermo al Manuzzi nella terzultima partita di stagione regolare, poi solo Cosenza e Modena fuori per capire se in bianconeri strapperanno un posto nei playoff. Nella lista dei convocati entra anche il giovane Perini a testimonianza di una coperta. 🔗 Unrimaneggiato inattende ilal Manuzzi nella terzultima partita di stagione regolare, poi solo Cosenza e Modena fuori per capire se in bianconeri strapperanno un posto nei playoff. Nella lista dei convocati entra anche il giovane Perini a testimonianza di una coperta. 🔗 Cesenatoday.it

