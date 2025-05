Cesena in crisi | seconda sconfitta consecutiva contro il Mantova

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena in crisi: seconda sconfitta consecutiva contro il Mantova Mantova giocando davanti al proprio pubblico avrà molte motivazioni, io, però, non vedo un motivo per cui anche noi non dobbiamo avere le stesse, se non di più". I fatti hanno smentito le parole, giovedì pomeriggio in campo c’erano due squadre tutto sommato equivalenti nelle potenzialità di organico, ma con dentro un fuoco ben diverso. Quella di Possanzini cercava ossigeno per rimanere a galla, dopo la sconfitta di Cremona rischiava infatti di sprofondare ancora di più nel fondo della classifica, il Cesena, nonostante le velleità di rientrare nel circuito playoff, possibilità che sulla carta sono rimaste visti i risultati della giornata, è entrato sul terreno di gioco con le energie mentali decisamente in rosso. 🔗 Dal Danilo Martelli è arrivata l’ennesima riprova che nel calcio senza stimoli ed obiettivi concreti si va poco lontano. Non sono bastate le dichiarazioni di intenti della vigilia, lo stesso Mignani aveva detto "ilgiocando davanti al proprio pubblico avrà molte motivazioni, io, però, non vedo un motivo per cui anche noi non dobbiamo avere le stesse, se non di più". I fatti hanno smentito le parole, giovedì pomeriggio in campo c’erano due squadre tutto sommato equivalenti nelle potenzialità di organico, ma con dentro un fuoco ben diverso. Quella di Possanzini cercava ossigeno per rimanere a galla, dopo ladi Cremona rischiava infatti di sprofondare ancora di più nel fondo della classifica, il, nonostante le velleità di rientrare nel circuito playoff, possibilità che sulla carta sono rimaste visti i risultati della giornata, è entrato sul terreno di gioco con le energie mentali decisamente in rosso. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Sudtirol-Cesena, c'è il grande ex Castori. Mignani: "Assorbita la sconfitta con la Juve Stabia, c'è da battagliare" - Alla vigilia di Sudtirol-Cesena ha parlato mister Michele Mignani, squadre in campo sabato 5 aprile alle ore 15 allo Stadio “Druso” di Bolzano, gara valida per la 32esima giornata di serie B. In panchina per i bolzanini c'è il grande ex Fabrizio Castori. In casa bianconera fuori causa Russo per... 🔗cesenatoday.it

Serie B, crisi Brescia: a Palermo arriva una sconfitta di rigore - Il Brescia incassa un’altra sconfitta, questa volta a Palermo, con il punteggio di 1-0. Il gol che decide la partita arriva al 73' grazie a un rigore trasformato da Pohjanpalo, dopo un fallo in area di Juric su Ceccaroni. Con il pareggio della Sampdoria a Bari, il vantaggio sulle zone pericolose... 🔗bresciatoday.it

Dagli Usa all'Ucraina, col Pd di Cesena si parla delle crisi internazionali e del ruolo dell'Europa - Il Partito Democratico di Cesena organizza un incontro pubblico per discutere della drammatica situazione internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in Ucraina e Palestina e al ruolo dell’Europa di fronte a queste crisi. L’evento si terrà venerdì 11 aprile alle ore 20:45 nella... 🔗cesenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Cesena in crisi: seconda sconfitta consecutiva contro il Mantova; Clamoroso in B: perdono Palermo, Modena e Cesena. Il Bari resta ottavo; Seconda sconfitta di seguito e playoff sempre più a rischio: Milan, così proprio non va; Carrarese-Cesena 2-0: risultato finale e highlights. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cesena in crisi: seconda sconfitta consecutiva contro il Mantova - Il Cesena subisce una pesante sconfitta contro il Mantova, mettendo a rischio le speranze playoff. Urgono motivazioni. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cesena, senza successi da 6 turni: non accadeva da 4 anni - Il Cesena, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo ... è il primo U20 a segnare almeno 15 gol in singola stagione dal 1995/96. Ed il secondo in assoluto nelle ultime trenta stagioni dopo un certo ... 🔗calciostyle.it

Primavera, Cesena-Milan 2-0: seconda sconfitta consecutiva dei rossoneri - I rossoneri, infatti, hanno perso 2-0 contro il Cesena, nel match della 32esima giornata di campionato. La squadra di Mister Guidi, alla seconda sconfitta di fila, resta al sesto posto ... 🔗msn.com