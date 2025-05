Cesena Calcio femminile | a un passo dalla storica promozione in Primavera 1

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena Calcio femminile: a un passo dalla storica promozione in Primavera 1 Cesena Calcio femminile è ad un passo dall’entrare nella storia. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la formazione Under 19 del Cavalluccio ospiterà infatti, sul campo amico del centro sportivo di Martorano, la Ternana, nell’ultima giornata del campionato di Primavera 2, che potrebbe regalare alle giovani bianconere la storica promozione in Primavera 1. "Sarebbe un traguardo incredibile – commenta il responsabile del settore giovanile Elvio Sanna – che gratificherebbe l’impegno e il talento delle nostre atlete, oltre alla determinazione con la quale la nostra società da anni investe nell’ottica del radicamento del vivaio e della qualità dei percorsi di formazione. Ci siamo costruiti questa opportunità partita dopo partita, nell’arco di una stagione che ci ha sempre visto protagonisti e che ora tutti noi auspichiamo di poter chiudere nel migliore dei modi, mettendo in cassaforte un risultato che per il vivaio femminile del Calcio Cesenate non ha precedenti. 🔗 Ilè ad undall’entrare nella storia. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la formazione Under 19 del Cavalluccio ospiterà infatti, sul campo amico del centro sportivo di Martorano, la Ternana, nell’ultima giornata del campionato di2, che potrebbe regalare alle giovani bianconere lain1. "Sarebbe un traguardo incredibile – commenta il responsabile del settore giovanile Elvio Sanna – che gratificherebbe l’impegno e il talento delle nostre atlete, oltre alla determinazione con la quale la nostra società da anni investe nell’ottica del radicamento del vivaio e della qualità dei percorsi di formazione. Ci siamo costruiti questa opportunità partita dopo partita, nell’arco di una stagione che ci ha sempre visto protagonisti e che ora tutti noi auspichiamo di poter chiudere nel migliore dei modi, mettendo in cassaforte un risultato che per il vivaiodelte non ha precedenti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Calcio femminile, Cesena sconfitto in casa dal Genoa: non basta la rete di Di Luzio - Sconfitta interna per il Cesena femminile, ko 2-1 contro il Genoa. Le bianconere, con una gara da recuperare, sono decime nella classifica di Serie B con 32 punti. Domenica pomeriggio le ospiti passano in vantaggio già al secondo minuto con un pallonetto dal limite di Acuti che beffa Serafino... 🔗cesenatoday.it

Calcio femminile, l’Italia si distrae in difesa e cede il passo alla Danimarca in Nations League - L‘Italia esce sconfitta dallo Stadio Alberto Picco di La Spezia, impianto che ha ospitato la sfida contro la Danimarca, secondo appuntamento valido per la Nations League 2025 di calcio femminile. Le ragazze di Andrea Soncin hanno infatti ceduto il passo alle rivali per 1-3, in una sfida sbloccatasi solo nel secondo tempo. Sotto una pioggia che accompagnato tutta la durata della disputa, le azzurre provano subito a rendersi pericolose dopo appena quattro minuti, quando un tiro dalla distanza di Giugliano viene respinto da Ostergard, sbattendo così sulla traversa. 🔗oasport.it

Calcio femminile, 'manita' del Cesena che travolge San Marino in trasferta - Vittoria trionfale del Cesena femminile nel campionato di serie B. Le bianconere si sono imposte in trasferta sul San Marino grazie a un perentorio 0-5. Decisiva la tripletta di Di Luzio, alla quale si aggiungono i gol di Milan e il rigore trasformato da Tironi. San Marino: Montanari, Peare... 🔗cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cesena Calcio femminile: a un passo dalla storica promozione in Primavera 1; CALCIO: Cesena Femminile corsaro a Pavia grazie a Vergani e Tironi | VIDEO; Il Mesola passa a Masi Torello e difende il primato; Serie B Femminile, Ternana e Parma a un passo dalla A. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cesena Calcio femminile: a un passo dalla storica promozione in Primavera 1 - Le giovani del Cesena Calcio femminile sfidano la Ternana per la promozione in Primavera 1. Una vittoria garantirebbe il sorpasso decisivo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Finali Torneo delle Regioni Calcio a Cinque Femminile- Lega Nazionale Dilettanti "Carisport" di Cesena - E' iniziata il 25 Aprile in Romagna l’edizione numero 61 del Torneo delle Regioni, la manifestazione di calcio giovanile simbolo della Lega Nazionale Dilettanti che, a distanza di ventuno anni dall’ul ... 🔗repubblica.it

Calcio femminile, grande vittoria del Cesena a Verona: decisiva la doppietta di Jansen - Vittoria 'corsara' del Cesena femminile che in Veneto batte l'Hellas Verona per 1-3. La partita si è aperta subito bene per le bianconere che, al 10' trovano il gol del vantaggio con la traversa ... 🔗cesenatoday.it