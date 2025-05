Cesena Basket 2005 | sfida decisiva contro Anzola per la permanenza in Divisione Regionale 1

Cesena Basket 2005 che alle 19.45 sul campo di Anzola disputerà l'ultima gara del campionato di Divisione Regionale 1 nel quale lotta per mantenere la categoria. La squadra di coach Marco Vandelli si è ritrovata nella fase più delicata e importante della stagione, vincendo tre partite consecutive e dimostrando di meritare di restare dov'è, ma il punto è che ben più che le sensazioni, a decidere sono i numeri e numeri dicono che ai biancazzurri, per avere la certezza di blindare la permanenza in categoria, servono altri due punti. Quelli in palio oggi contro una diretta contendete che precede i romagnoli di due lunghezze e che nel match d'andata aveva espugnato il PalaIppo 64-71 approfittando del momento più difficile per la squadra di Vandelli, che però proprio da lì si è rialzata cambiando completamente volto.

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ci si gioca la permanenza in Divisione Uno, Cesena Basket 2005 cade a Casalecchio - Masi Casalecchio batte Cesena Baket 2005 72 a 57. Nocerino e Ivan Pezzi i due ragazzi del 2007 sono stati i migliori in campo nella sfortunata trasferta contro Casalecchio. La partita Una sosta di tre settimane, a dir poco incommentabile, per l’inizio della seconda fase dove ci si gioca la... 🔗cesenatoday.it

Cesena Basket 2005: Under 15 e Under 17 ai playoff del titolo regionale Gold - Due squadre giovanili della Cesena Basket 2005, hanno appena raggiunto i playoff per il titolo regionale Gold: si tratta degli gli under 15 di coach Bilardo e degli under 17 di coach Guidi. Anche la scorsa stagione era stato centrato lo stesso risultato, ma quest’anno il traguardo ha ancora più valore dato che i campionati Gold sono stati ristretti a un massimo di 24 squadre con un ranking stabilito dalla Fip. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cesena Basket 2005: sfida decisiva contro Anzola per la permanenza in Divisione Regionale 1 - La Cesena Basket 2005 affronta Anzola in una partita cruciale per evitare la retrocessione in Divisione Regionale 1. 🔗ilrestodelcarlino.it

Successo di Cesena Basket 2005 sugli Stars Bologna, la salvezza si deciderà all'ultimi turno - Successo 87 a 58 di Cesena sugli Stars Bologna che tiene apertissima la corsa salvezza di questo girone ad una giornata dal termine della seconda fase ... 🔗cesenatoday.it

Cesena Basket 2005: Successi e Amicizie al Torneo di Porec - Gli atleti del Cesena Basket 2005 brillano al torneo di Porec, vincendo partite e stringendo nuove amicizie internazionali. Pasqua sotto i canestri croati di Porec per un gruppo di 53 atleti della ... 🔗ilrestodelcarlino.it