Cesano Maderno incendio in un appartamento morto il gatto

Cesano Maderno, in via Como, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle ore 13:00. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza. . 🔗 Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio a, in via Como, dove unè divampato all’interno di unsituato al secondo piano di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle ore 13:00. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza. . 🔗 Ilnotiziario.net

Incendio a Cesano Maderno, fiamme in un appartamento di un palazzo: morto il gatto - Monza, 3 maggio 2025 – Alla fine, è morto il gatto. Questo il bilancio di un incendio che è divampato questo pomeriggio in un’abitazione di Cesano Maderno. Erano le 13 quando in via Como le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio che aveva coinvolto un appartamento al secondo piano di un condominio. Le squadre giunte sul posto hanno prontamente spento le fiamme impedendo che si allargassero ai locali vicini. 🔗ilgiorno.it

