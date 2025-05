Centro sportivo del Napoli spunta Maddaloni | Contatti tra De Laurentiis e il sindaco

© Casertanews.it - Centro sportivo del Napoli, spunta Maddaloni: "Contatti tra De Laurentiis e il sindaco" spunta l'ipotesi di Maddaloni per il nuovo Centro sportivo del Napoli. Lo conferma il giornalista Raffaele Auriemma attraverso il social X. "Aggiornamenti sulla soap opera del Centro sportivo. Il Napoli avrebbe chiesto al sindaco di Maddaloni informazioni su di un’area idonea individuata. 🔗 l'ipotesi diper il nuovodel. Lo conferma il giornalista Raffaele Auriemma attraverso il social X. "Aggiornamenti sulla soap opera del. Ilavrebbe chiesto aldiinformazioni su di un’area idonea individuata. 🔗 Casertanews.it

Nuovo centro sportivo Napoli, spunta una nuova ipotesi: altro incontro per De Laurentiis - Per il Napoli di De Laurentiis ci sono delle novità sul fronte nuovo centro sportivo. Il Napoli è focalizzato per la sfida di domenica contro il Milan. In casa partenopea, dopo il pari per 0-0 rimediato al Penzo contro il Venezia, la sfida contro i rossoneri è troppo fondamentale per la lotta scudetto. In casa di mancata vittoria, considerando anche la gara casalinga dell’Inter contro l’Udinese, il Napoli potrebbe dire addio al sogno di vincere il suo quarto campionato. 🔗spazionapoli.it

Napoli, spunta Succivo per il nuovo centro sportivo: area a 30 minuti dalla città - Napoli, spunta Succivo per il nuovo centro sportivo: area a 30 minuti dalla città"> Castel Volturno – Il futuro centro sportivo del Napoli potrebbe sorgere in un’area del tutto inedita: Succivo, in provincia di Caserta, a meno di mezz’ora di auto da Napoli. Come rivela il Corriere dello Sport, il nuovo nome è emerso dalla lista dei sopralluoghi effettuati dai dirigenti incaricati da Aurelio De Laurentiis, con l’obiettivo di individuare il terreno ideale dove costruire l’impianto che ospiterà la prima squadra e tutto il settore giovanile. 🔗napolipiu.com

Centro sportivo Napoli, spunta nuova location: “Terreno subito edificabile” - Aurelio De Laurentiis sta cercando la nuova casa per il suo Napoli: ecco la location per il centro sportivo, il sindaco apre alla costruzione Dopo l’ispezione a Bagnoli, poi a Castel Volturno e Monterusciello, arrivano nuove ipotesi per il futuro centro sportivo azzurro. Infatti, il sindaco Raffele De Leonardis ha parlato ai microfoni di radio CRC della possibilità di vedere a Qualiano il centro sportivo del Napoli. 🔗spazionapoli.it

