Centro sportivo c’è la volontà ma non la meta | la nuova idea sorprende tutti

Centro sportivo che possa accogliere la società. I piani sulla realizzazione del progetto sono piuttosto chiari. Manca, tuttavia, un fattore cruciale.Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando tante possibili opzioni come possibile meta del nuovo Centro sportivo del Napoli, capace di elevare lo status e il blasone del club anche in termini di strutture: avanguardia, tecnologia e modernità sono i criteri essenziali per competere con i migliori club d'Italia e del continente e continuare a intraprendere una strategia di sviluppo.Altra ipotesi per il Centro sportivo azzurro: spunta l'idea SuccivoNegli ultimi mesi si sono vociferate tantissime possibilità per l'accoglienza del nuovo Centro sportivo del Napoli: da Pozzuoli, ad Afragola passando per la più recente candidatura di Qualiano.

