Centri estivi comunali 2025 dal 15 maggio aperte le iscrizioni

FABRIANO – Il Comune di Fabriano conferma anche per l'estate 2025 l'attivazione del servizio dei Centri estivi ricreativi diurni, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il servizio è stato riattivato nel 2023 e rappresenta una misura concreta a sostegno delle famiglie durante il periodo di.

Iscrizione centri estivi comunali 2025: tutto quello che c'è da sapere e le date da segnare - Anche per l'estate 2025 il Comune di Bologna ha predisposto un'ampia offerta di servizi educativi per bambini e ragazzi da giugno a settembre. Le attività sono rivolte a diverse fasce d'età e includono nidi d'infanzia, centri estivi, scuole aperte tutto l'anno e soggiorni settimanali per... 🔗bolognatoday.it

Centri estivi comunali: come effettuare l'iscrizione. Tutte le info - I centri estivi organizzati dal Comune di Bibbiena e gestiti dalla cooperativa Koinè, hanno come obiettivo quello di essere di supporto alle famiglie, offrendo ai bambini attività di socializzazione e gioco durante la pausa estiva. Sono dedicati sia ai bambini piccoli3-6 anni sia ai più grandi... 🔗arezzonotizie.it

Centri estivi comunali, un turno in più tra fine agosto e inizio settembre - Firenze, 17 marzo 2025 - Un turno in più per i centri estivi del comune di Firenze. Sarà tra fine agosto e settembre, “per coprire il periodo in cui molti genitori riprendono il lavoro e possono avere problemi nell’organizzazione dei tempi familiari”. È questa la principale novità annunciata dall’assessora all’Educazione e alle Pari opportunità Benedetta Albanese per i centri estivi comunali pensati per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. 🔗lanazione.it

Centri estivi, ecco tutte le novità. Il sostegno del Comune sale a 2 mesi - In vista dell’estate, il Comune di Perugia rilancia e potenzia il proprio sostegno ai centri estivi gestiti da soggetti privati, recependo le richieste emerse durante un incontro partecipativo con gli ... 🔗msn.com

Centri estivi a San Miniato: il Comune risponde alle critiche e chiarisce il sistema dei contributi - "I centri estivi rappresentano una continuità educativa di cui siamo ben consapevoli e che intendiamo rafforzare di anno in anno, per andare sempre più ... 🔗gonews.it

Centri estivi: come iscrivere i bimbi e quanto costa - Aprono le iscrizioni al Centro estivo educativo 2025 per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, residenti a ... 🔗msn.com