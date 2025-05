Centri estivi | come iscrivere i bimbi e quanto costa

Aprono le iscrizioni al Centro estivo educativo 2025 per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, residenti a Vallefoglia. Entro le 13 del 21 maggio dovranno essere inviate le domande di partecipazione all'iniziativa, organizzata come ogni anno dal Comune, che si svolgerà nella sede della scuola dell'infanzia Regina Reginella 1 a Montecchio dal primo al 31 luglio 2025. Previste tre modalità di frequenza: tempo pieno con servizio di refezione scolastica (305 euro), part time con refezione scolastica (253 euro) e part time senza refezione (200 euro). È prevista una riduzione del 50% per ogni figlio iscritto dopo il primo. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente via e-mail a: [email protected], oppure consegnate di persona all'ufficio Servizi Scolastici, in via Rampi 4.

Centri estivi per bimbi dai 3 ai 6 anni a Pordenone: come iscriversi e quanto costa - Si sono aperte oggi, lunedì 28 aprile e fino a venerdì 9 maggio ci si può iscrivere ai centri estivi organizzati dal Comune di Pordenone per bimbi dai 3 ai 6 anni. Ai "Punti Verdi", alle Scuole dell'Infanzia in Via Fiamme Gialle e in Viale Libertà, si svolgeranno attività di tipo educativo... 🔗pordenonetoday.it

