centrale del latte di cesena un 2024 col segno più

Crescono produzione e fatturato per ladeldi, al termine di un anno ancora positivo. Le valutazioni emergono dall’assemblea dei soci che si è tenuta a Martorano con l’approvazione del bilancio di esercizio e il confronto sull’andamento del settore lattiero-caseario. Ilsi è chiuso con risultati incoraggianti, nonostante le difficoltà legate al clima e alla carenza di materia prima. Sono stati oltre 7.700.000 i litri diconferiti dai soci romagnoli alla cooperativa, con un incremento di 330.000 litri rispetto al 2023. Il fatturato complessivo ha superato i 21,5 milioni di euro, leggermente in crescita rispetto all’anno precedente. Questo ha permesso di garantire un prezzo delalla stalla superiore alla media nazionale, sostenendo così l’attività dei soci in un territorio tradizionalmente poco vocato alla zootecnia da. 🔗 Ilrestodelcarlino.it