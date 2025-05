Centrale a idrogeno ecco la commissione

© Ilrestodelcarlino.it - Centrale a idrogeno, ecco la commissione commissione consiliare ("Ostruzionismo", l’accusa della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita che l’aveva richiesta più di un anno fa) per discutere il progetto della futura Centrale a idrogeno all’ex stabilimento della Montedison ("Convocarla prima del verbale della Conferenza di servizi è privo di utilità", il senso della risposta dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna), ora è ufficiale giorno e orario della dibattuta riunione consiliare: si terrà martedì prossimo alle 16 al Castello.Una convocazione congiunta, in realtà, perché si riuniranno insieme quella Opere e Lavori pubblici (la seconda, presieduta da Ivano Astolfi) e Ambiente (la quarta, guidata da Giorgia Fiorentini). 🔗 Dopo lo strappo, l’ennesimo, di aprile tra minoranza e opposizione, in merito alla mancata convocazione dellaconsiliare ("Ostruzionismo", l’accusa della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita che l’aveva richiesta più di un anno fa) per discutere il progetto della futuraall’ex stabilimento della Montedison ("Convocarla prima del verbale della Conferenza di servizi è privo di utilità", il senso della risposta dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna), ora è ufficiale giorno e orario della dibattuta riunione consiliare: si terrà martedì prossimo alle 16 al Castello.Una convocazione congiunta, in realtà, perché si riuniranno insieme quella Opere e Lavori pubblici (la seconda, presieduta da Ivano Astolfi) e Ambiente (la quarta, guidata da Giorgia Fiorentini). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

