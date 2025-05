Centesimo Palio del golfo Domani la prima prepalio organizzata dal Canaletto

© Lanazione.it - Centesimo Palio del golfo. Domani la prima prepalio organizzata dal Canaletto Domani una leggera pioggia già dalle prime ore del mattino. Dopo il primo ’assaggio’ un mese fa con il trofeo di San Giuseppe, il cammino verso l’edizione del centenario del Palio del golfo si apre nelle acque davanti alla Passeggiata Morin, per la prima prePalio della stagione, organizzata dalla borgata marinara Canaletto. Un primo test importante, che permetterà di testare le forze in acqua dopo le prime indicazioni di un mese fa, che avevano visto i senior del Muggiano – campioni uscenti, ma con un equipaggio fortemente rinnovato rispetto a quello dello scorso anno – vincere con margine ristretto su Canaletto e Marola, e il Fezzano conquistare una bella doppietta con gli junior e le donne. Domani, il programma delle gare prevede come di consueto due batterie per ogni categoria, a causa della larghezza ridotta del campo di gara che non permette lo svolgimento di una gara unica. 🔗 L’unica incognita è il meteo, le cui previsioni danno peruna leggera pioggia già dalle prime ore del mattino. Dopo il primo ’assaggio’ un mese fa con il trofeo di San Giuseppe, il cammino verso l’edizione del centenario deldelsi apre nelle acque davanti alla Passeggiata Morin, per lapredella stagione,dalla borgata marinara. Un primo test importante, che permetterà di testare le forze in acqua dopo le prime indicazioni di un mese fa, che avevano visto i senior del Muggiano – campioni uscenti, ma con un equipaggio fortemente rinnovato rispetto a quello dello scorso anno – vincere con margine ristretto sue Marola, e il Fezzano conquistare una bella doppietta con gli junior e le donne., il programma delle gare prevede come di consueto due batterie per ogni categoria, a causa della larghezza ridotta del campo di gara che non permette lo svolgimento di una gara unica. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Miami Open: Djokovic vola dritto in finale, domani Nole potrebbe vincere il centesimo torneo in carriera - In semifinale Djokovic travolge il bulgaro Dimitrov, accedendo alla finale di domani: un super Nole punta alla vittoria del centesimo torneo. Era uno dei favoriti per la vittoria dei Miami Open, ma forse nessuno si sarebbe aspettato un percorso del genere, un po’ per via degli acciacchi fisici, un po’ per via dell’età. Novak Djokovic era dato tra i favoriti, ma prima di lui, Carlos Alcaraz e Jack Draper, quest’ultimo reduce dal trionfo agli Indian Wells, erano i nomi più quotati. 🔗sportnews.eu

Domani le dediche dei lettori. In palio una cena romantica - Ancora poche ore e scatterà ufficialmente il giorno più romantico dell’anno. C’è tempo fino alle 10 di oggi per inviare i vostri messaggi d’amore alla mail [email protected] (l’oggetto deve essere MESSAGGIO DI SAN VALENTINO) per vederlo pubblicato sull’edizione di domani. Qualche linea guida: il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi). Al testo potrà essere allegata anche una foto della coppia (formato jpg). 🔗ilrestodelcarlino.it

Atalanta-Inter, Inzaghi: “Domani la posta in palio è alta” - Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha concesso un’intervista esclusiva a Inter TV, condividendo le sue impressioni sul delicato match di campionato. Un avversario di valore Dopo la qualificazione ai quarti di Champions League, l’Inter arriva con entusiasmo ma dovrà affrontare una squadra ostica come l’Atalanta. “Sarà una gara intensa tra due squadre in forma. Conosciamo bene il loro valore, sia in Italia che in Europa. 🔗ilnerazzurro.it

Cosa riportano altre fonti

Il centesimo Palio inizia col piede sbagliato: niente Trofeo di San Giuseppe. Le Borgate protestano: “Il Comune non ci ascolta”; One Shot Beer Festival: al Birrificio del Golfo via all’edizione dedicata al centesimo Palio con la weiss “Marola”; Un Palio di polemiche. Finanziamenti al Comitato: Non torniamo indietro; La Spezia, nuovo logo e festeggiamenti per i 100 anni del Palio del Golfo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

One Shot Beer Festival: al Birrificio del Golfo via all’edizione dedicata al centesimo Palio con la weiss “Marola” - Domani, sabato 8 febbraio ... al Birrificio del Golfo via all’edizione dedicata al centesimo Palio con la weiss “Marola” su Città della Spezia ... 🔗msn.com

Il centesimo Palio inizia col piede sbagliato: niente Trofeo di San Giuseppe. Le Borgate protestano: “Il Comune non ci ascolta” - dando di fatto inizio alla stagione del centesimo Palio del Golfo. "Seppur dispiaciute di aver dovuto prendere una iniziativa così drastica - proseguono dal Comitato - a malincuore ci fermiamo ... 🔗msn.com