© Ilgiorno.it - Celebrata la Festa del lavoro. Omaggi a imprenditore artigiano e una insegnante

dei lavoratori, come tradizione, dalla comunità di Caselle Landi per onorare coloro che si sono distinti nel mondo produttivo del territorio: dopo la messa del 1 maggio alle ore 10, officiata dal parroco don Andrea Legranzini, durante la quale è stato ricordato il valore del("anche noi preti abbiamo un, che si chiama missione. Ma lo dobbiamo svolgere con dedizione e rispetto per gli altri, come qualsiasi altro cittadino", ha detto il sacerdote) si è mosso il corteo delle autorità dalla chiesa verso il monumento aldove si è tenuta la benedizione e, dopo i saluti istituzionali, c’è stata l’ormai tradizionale consegna degli attestati di benemerenza.È stato il sindaco del paese, Piero Luigi Bianchi ad introdurre con un discorso la breve cerimonia di consegna degli attestati in favore di persone che hanno concorso alla "crescita della comunità", dimostrando una "straordinaria dedizione alcome strumento di progresso", come era scritto sulla pergamena consegnata. 🔗 Ilgiorno.it