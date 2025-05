Cecilia Rodriguez la frase che confermerebbe la crisi con Moser

© Dilei.it - Cecilia Rodriguez, la frase che confermerebbe la crisi con Moser crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'ex ciclista è sparito dai profili social della sorella di Belen, che proprio su Instagram ha pubblicato una massima che lascerebbe intuire che qualcosa con il marito si sia inevitabilmente rotto. Cecilia Rodriguez, la frase che lascia intuire i problemi con Ignazio MoserSi fanno sempre più insistenti i pettegolezzi sulla vita sentimentale di Cecilia Rodriguez, che sarebbe in crisi con il marito Ignazio Moser. Legati ormai da qualche tempo e convolati a nozze lo scorso anno, l'influencer e l'ex ciclista sarebbero sempre più lontani. A suggerire la rottura una serie di indizi social e i tanti scoop lanciati nelle ultime settimane da diversi esperti di gossip, certi che il matrimonio sia giunto al capolinea.È impossibile non notare che sul profilo Instagram della sorella di Belen è sparito qualsiasi riferimento al marito, tanto che molti utenti continuano a chiedere che fine abbia fatto.

Un compleanno speciale per Cecilia Rodriguez - La modella celebra il suo giorno speciale circondata da affetti e voci di dolce attesa. Leggi tutto Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno tra amore e misteri su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Cecilia Rodriguez mostra un pancino sospetto: i gossip sulla gravidanza si intensificano grazie a queste immagini - Negli ultimi giorni, l’attenzione si è nuovamente concentrata su Cecilia Rodriguez, la famosa influencer e modella, sorella della più celebre Belen Rodriguez. I rumors riguardanti una possibile gravidanza si stanno intensificando, specialmente dopo la diffusione di alcune immagini che sembrano suggerire un pancino in evidenza. Sebbene Cecilia non abbia confermato ufficialmente queste voci, i fan e gli appassionati di gossip non possono fare a meno di chiedersi: “Cecilia è incinta?”. 🔗velvetgossip.it

“Incinta? Vi dico tutto io”. Cecilia Rodriguez, la notizia la dà Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio? Sono settimane che il gossip ne parla, da giorni si ricorrono le voci di una possibile gravidanza della sorella di Belen. Addirittura si è detto che il grande annuncio ci sarebbe stato tra un mese circa, dopo che alcune rotondità notate dalle ultime foto social e frasi enigmatiche di lei avevano dato praticamente la certezza a fan ed esperti di cronaca rosa. 🔗caffeinamagazine.it

Cecilia Rodriguez, la frase non passa inosservata: crisi confermata con Ignazio Moser? - Voci sempre più insistenti e segnali social alimentano l’ipotesi di una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ecco cosa è emerso. 🔗notizie.it

Cecilia Rodriguez, a frasa ùn passa micca inosservata: crisa cunfirmata cù Ignazio Moser? - Voci sempre più insistenti e segnali social alimentano l’ipotesi di una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ecco cosa è emerso. 🔗notizie.it

Cecilia Rodriguez felice per Giulia De Lellis posta una strana frase - Cecilia Rodriguez felice per Giulia De Lellis posta una strana frase sibillina. Aria di crisi in famiglia con Ignazio? 🔗ilvicolodellenews.it