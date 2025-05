C’è un ripensamento della Cassazione in tema di competenza del DS e sospensione disciplinare per il personale docente?

della illegittimità della sospensione dal servizio per giorni 6, con privazione della retribuzione, irrogata ad un docente a seguito di contestazione degli addebiti disciplinari. Il docente in questione si è visto respingere il ricorso anche sulla competenza del DS nell'adottare il provvedimento.L'articolo C’è un ripensamento della Cassazione in tema di competenza del DS e sospensione disciplinare per il personale docente? . 🔗 La controversia in commento ha per oggetto l’accertamentoillegittimitàdal servizio per giorni 6, con privazioneretribuzione, irrogata ad una seguito di contestazione degli addebiti disciplinari. Ilin questione si è visto respingere il ricorso anche sulladel DS nell'adottare il provvedimento.L'articolo C’è unindidel DS eper il? . 🔗 Orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al Tribunale di Avellino l'incontro sul tema del ricorso per Cassazione - Il 4 aprile, presso l'aula magna del tribunale di Avellino, si terrà il quarto incontro organizzato dalla scuola di formazione della Camera penale irpina (responsabile avvocato Innocenzo Massaro, componenti avv.ti Stefania Macchia, Stefano Vozzella e Alfonso laudonia). Il tema trattato sarà... 🔗avellinotoday.it

Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione - Via la dicitura padre e madre dalla carta di identità elettronica: la sentenza della Corte di Cassazione che rischia di riaprire lo scontro tra governo e magistratura. Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione (Ansa Foto) – notizie.comLa Cassazione è legge. Non è solo un detto, ma anche la realtà: d’ora in avanti sulle carte di identità elettroniche dei minorenni non potranno più esserci le diciture madre e padre, perché sono discriminatorie e non rappresentano tutti i nuclei familiari, incluse le coppie dello stesso sesso che hanno ... 🔗notizie.com

La Cassazione ha deciso, no padre e madre sui documenti ma genitore - Secondo i giudici che hanno scritto la sentenza sarebbe ingiusto e discriminatorio scrivere o identificare un minore con dicitura diversa Una decisione che fa discutere. E alimenta ancora di più le polemiche quello che ha deciso e scritto la Suprema Corte di Cassazione. Già perché sulla carta d’identità, dopo diverso tempo, torna la dicitura ‘genitori‘ senza che ci sia specificato come voleva il Ministero dell’Interno ‘padre’ e ‘madre’. 🔗cityrumors.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

C'è un ripensamento della Cassazione in tema di competenza del DS e sospensione disciplinare per il personale docente?; Recesso del committente: ammissibile il risarcimento per inadempimento dell’appaltatore; Coltivazione domestica, il ripensamento della Cassazione; Annullamento del contratto per dolo: i chiarimenti della Cassazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti