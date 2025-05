“C’è solo un operaio in servizio” | così al cimitero di Lodi salta la tumulazione di una salma

cimitero Maggiore di Lodi c'è solo un addetto. Per questo motivo è saltata la tumulazione di una salma. Una vicenda che ha lasciato di stucco una famiglia. Il Comune, l'impresa e gli uffici comunali si sono scusati con i parenti. 🔗 AlMaggiore dic'èun addetto. Per questo motivo èta ladi una. Una vicenda che ha lasciato di stucco una famiglia. Il Comune, l'impresa e gli uffici comunali si sono scusati con i parenti. 🔗 Fanpage.it

