C’è sempre meno manna

© Linkiesta.it - C’è sempre meno manna manna da frassino, un vero e proprio tesoro della cultura siciliana, un prodotto naturale dalle straordinarie proprietà salutistiche e gastronomiche. Dal gusto delicato e dalla dolcezza naturale, risultando meno calorica rispetto allo zucchero comune, la manna viene prodotta solo nei comuni di Castelbuono e di Pollina, nel cuore del Parco delle Madonie che oggi detiene buona parte della flora del Mediterraneo. Un luogo unico dove i frassini crescono e dove i frassinicoltori, durante l’estate, incidono la corteccia dei tronchi per lasciar fuoriuscire un liquido lattiginoso azzurrino e resinoso che, esposto all’aria e al sole, si solidifica formando stalattiti biancastre o giallastre di manna. 🔗 La Sicilia è un continente dentro l’isola con una storia millenaria e dove ancora oggi resistono tradizioni e storie davvero uniche. Solo qui, infatti, viene prodotta lada frassino, un vero e proprio tesoro della cultura siciliana, un prodotto naturale dalle straordinarie proprietà salutistiche e gastronomiche. Dal gusto delicato e dalla dolcezza naturale, risultandocalorica rispetto allo zucchero comune, laviene prodotta solo nei comuni di Castelbuono e di Pollina, nel cuore del Parco delle Madonie che oggi detiene buona parte della flora del Mediterraneo. Un luogo unico dove i frassini crescono e dove i frassinicoltori, durante l’estate, incidono la corteccia dei tronchi per lasciar fuoriuscire un liquido lattiginoso azzurrino e resinoso che, esposto all’aria e al sole, si solidifica formando stalattiti biancastre o giallastre di. 🔗 Linkiesta.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli - Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli"> Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli. Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l’interesse milanista. 🔗napolipiu.com

Crollo termico in Toscana, torna l’inverno in meno di 24 ore: la data. Previsioni meteo - Firenze, 4 aprile 2025 – Temperature giù, freddo e vento forte: la Toscana nel giro di poche ore passerà dalla primavera all’inverno. Il crollo termico inizierà già da domenica 6 aprile. Bordata polare dalla Russia Meteo: ecco quando torna il freddo Dalla primavera all’inverno Gelate mattutine Previsioni meteo in Toscana Bordata polare dalla Russia Il meteorologo Antonio Sanò conferma la discesa di una bordata polare dalla Russia: in queste ore il nocciolo freddo staziona ancora sul Mar Bianco, tra Finlandia e Russia, ma nei prossimi giorni scivolerà velocemente verso ... 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Manna: «Le parole di Conte? Mi concentrerei sulla partita di Monza. Per il futuro c’è tempo»; Napoli, Manna: Comuzzo ci interessa, ma non c'è fretta. Saint Maximin complicato; RAI - Il Milan piomba su Giovanni Manna! Svelata la risposta del direttore sportivo; Danilo giocatore importante in una situazione difficile: l'elogio di Manna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia