C’è la strada del diesel green ma l’Ue dorme

© Laverita.info - C’è la strada del diesel green, ma l’Ue dorme Un’università russa ha trovato il modo di mettere sul mercato un motore alimentato dall’olio di colza. Gli esperti sostengono che il futuro dell’auto dipenda dai biocarburanti, eppure l’Europa discute ancora sull’opportunità di multare le case più inquinanti. 🔗 Laverita.info

