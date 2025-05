C’è il Pisa Freccia Azzurra annulla tutte le partite

Freccia Azzurra fa di necessità virtù ed annulla le partite fissate in calendario per domenica pomeriggio. Il Pisa sarà a Bari per riacciuffare la storia, una storia che molti piccoli calciatori, allievi, dilettanti, juniores non conoscono se non dai racconti di padri, madri, nonne e nonni. La Freccia Azzurra dunque rompe gli indugi: far giocare le categorie 2013 e 2016 con tutto l'indotto di genitori, amici, parenti che comportano queste partite o lasciare liberi i calciatori e famiglie di andare davanti ai maxi schermi?"Abbiamo annullato le partite – dice Massimiliano Romano direttore sportivo della Freccia. Le richieste sono arrivate da molti genitori e quindi abbiamo preferito che i nostri allievi potessero godersi questo momento epocale per la loro squadra del cuore". Le partite annullate al campo sportivo della Freccia in via Bonanno, coinvolgono anche il Calci, il Città di Pontedera, lo Zambra e la Pro Livorno Sorgenti.

