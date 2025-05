Causa cecità e ustioni Occhio a questa pianta non toccatela L' allarme in Nord Italia

© Ilgiornale.it - "Causa cecità e ustioni". Occhio a questa pianta, non toccatela. L'allarme in Nord Italia

L'Heracleum mantegazzianum, specie invasiva originaria del Caucaso, cresce soprattutto sulle rive di fiumi e laghi, ma si può trovare anche ai margini dei boschi e in aree incolte 🔗 Ilgiornale.it

Attenti alla pianta che provoca ustioni e cecità. Cos'è la panace di Mantegazza e dove si trova in Lombardia; Piante, allarme per la Panace di Mantegazza: può rendere ciechi e causa ustioni. Dove si trova in Italia.