Catherine Guérard alla ricerca della libertà dal colore del desiderio

© Cms.ilmanifesto.it - Catherine Guérard, alla ricerca della libertà dal colore del desiderio desiderio, la casa editrice Ventanas pubblica la traduzione di Renata n’importe quoi di Catherine . Catherine Guérard, alla ricerca della libertà dal colore del desiderio il manifesto. 🔗 A davvero troppi anni di distanza ma nello spazio simbolico dell’attesa, come quella che nutre il, la casa editrice Ventanas pubblica la traduzione di Renata n’importe quoi didaldelil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alla d'Annunzio la 17^ edizione di UniStem Day 2025: “Non c’è ricerca senza libertà, non c’è libertà senza ricerca” - L’università d’Annunzio partecipa ad UniStem Day 2025 - la Giornata internazionale di divulgazione della ricerca scientifica sulle cellule staminali dedicata agli studenti delle scuole superiori. L’evento avrà luogo venerd, 14 marzo, a partire dalle ore 9, nell’auditorium del Rettorato nel... 🔗chietitoday.it

Fariba Adelkhah, prigioniera in nome della libertà di ricerca - Nell’estate 2023, in Iran si ruppe finalmente il silenzio sulle esecuzioni di massa di prigionieri politici alla fine della guerra contro l’Iraq. La confessione o, più precisamente, la testimonianza dell’ex […] The post Fariba Adelkhah, prigioniera in nome della libertà di ricerca first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

UniStem Day 2025: Evento Internazionale Dedicato a Giulio Regeni e alla Libertà di Ricerca - E' dedicato a Giulio Regeni e alla libertà di ricerca il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti delle scuole superiori organizzato in occasione della la XVII edizione dell'UniStem Day. Coordinato dal centro UniStem dell'Università di Milano, l'evento si svolge in contemporanea in 97 atenei e centri di ricerca di 12 Paesi, coinvolgendo più di 30mila studenti in ogni parte del mondo, dall'Italia all'Australia, dalla Danimarca alla Francia, passando per Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ungheria. 🔗quotidiano.net