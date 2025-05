Catanzaro-Sampdoria domenica 04 maggio 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Catanzaro-Sampdoria (domenica 04 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Catanzaro è ancora terzo nella classifica di Serie B e ben posizionato nella corsa ai playoff visto che ha quattro punti di margine sulle inseguitrici. Non deve quindi illudersi troppo la Sampdoria, reduce dal pareggino interno con la Cremonese che non ha certo risolto .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com Nonostante due pareggi e tre sconfitte nelle ultime tre giornate, ilè ancora terzo nella classifica di Serie B e ben posizionato nella corsa ai playoff visto che ha quattro punti di margine sulle inseguitrici. Non deve quindi illudersi troppo la, reduce dal pareggino interno con la Cremonese che non ha certo risolto .InfoBetting: Scommesse Sportive e

