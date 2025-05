Catania pronto per il debutto nei playoff | Toscano carica l’ambiente rossazzurro

Catania pronto per il debutto nei playoff: Toscano carica l'ambiente rossazzurro pronto per Catania-Giugliano, sfida valida per il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Alla vigilia del match, l'allenatore rossazzurro Mimmo Toscano ha presentato la partita in conferenza stampa, trasmettendo grande determinazione e fiducia nel gruppo.

Catania pronto per il debutto nei playoff: Toscano carica l’ambiente rossazzurro - Il tecnico ha inoltre ribadito l’importanza della compattezza dell’ambiente: squadra, tifosi e città devono essere uniti per sostenere il club rossazzurro in questo cammino ... 🔗cataniatoday.it

Playoff, verso Catania-Giugliano: ecco quando si gioca - Il Catania inizierà il suo cammino nei playoff di Serie C domenica 4 maggio 2025. I rossazzurri affronteranno il Giugliano nella sfida del Primo Turno Play-Off del Girone C, con calcio d'inizio ... 🔗cataniatoday.it

Catania, sale la febbre playoff: contro il Giugliano sarà sold out, fischio d’inizio domenica alle 20 - Non è difficile immaginare: il Catania domenica comincerà i play off ricevendo il Giugliano (fischio d’inizio alle ore 20) e il pubblico del Massimino è pronto a riempire tutti i settori per ... 🔗lasicilia.it