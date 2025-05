Catania iracheno trovato con 16 carte di credito nascoste | la sua spiegazione non convince

© Dayitalianews.com - Catania, iracheno trovato con 16 carte di credito nascoste: la sua spiegazione non convince Catania, gli agenti della squadra volanti della Polizia di Stato hanno fermato un veicolo con due persone a bordo. I sospetti sono scattati quando i due, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi rapidamente.Il comportamento del conducente insospettisce gli agentiIl conducente dell’auto, un uomo di 30 anni di origine irachena, è apparso da subito visibilmente nervoso. I poliziotti hanno notato un rigonfiamento anomalo sotto il suo giubbotto, che ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli.Il ritrovamento delle carte nascosteAll’interno di un marsupio nascosto sotto il giubbotto, sono state trovate 16 carte di credito e 3 carte di debito, tutte intestate a persone diverse, tutte connazionali del fermato. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo di routine porta a una scoperta sospettaDurante un normale pattugliamento nella zona di Piazza Caduti del Mare a, gli agenti della squadra volanti della Polizia di Stato hanno fermato un veicolo con due persone a bordo. I sospetti sono scattati quando i due, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi rapidamente.Il comportamento del conducente insospettisce gli agentiIl conducente dell’auto, un uomo di 30 anni di origine irachena, è apparso da subito visibilmente nervoso. I poliziotti hanno notato un rigonfiamento anomalo sotto il suo giubbotto, che ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli.Il ritrovamento delleAll’interno di un marsupio nascosto sotto il giubbotto, sono state trovate 16die 3di debito, tutte intestate a persone diverse, tutte connazionali del fermato. 🔗 Dayitalianews.com

Su altri siti se ne discute

“Aiuto, papà sta colpendo mamma”: il grido disperato che rompe il silenzio di 16 anni di violenze. E' accaduto a Catania - Il padre aggredisce la madre , l'afferra per i capelli , la trascina per terra e il maggiore dei cinque figli , tutti minorenni , chiede aiuto con un messaggio alla nonna materna . È lei che avverte i carabinieri , che intervengono e arrestano l’uomo, un 39enne di origine nordafricana . È accaduto a Catania , nell’abitazione della coppia. I carabinieri al loro arrivo hanno trovato la vittima... 🔗feedpress.me

Namaste fest 15-16 febbraio, Festa di chiusura mostra fotografica al palazzo della cultura di Catania - NAMASTE FEST 15-16 FEBBRAIO Festa di chiusura della mostra fotografica Namaste E dopo quasi due mesi Namaste lascia Palazzo della Cultura. Vogliamo ringraziare l'Assessorato alla Cultura - Comune di Catania e tutti voi che avete reso questa mostra un successo straordinario. Vogliamo farlo con... 🔗cataniatoday.it

Tentano di rapinare un uomo, fermati 3 minori tra i 14 e i 16 anni a Catania - La Polizia di Stato ha arrestato tre minorenni catanesi, fra i 14 e i 16 anni, per tentata rapina in concorso ai danni di un cittadino di 42 anni originario del Bangladesh. Durante il servizio notturno, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato, in via Vittorio Emanuele, all’altezza di piazza San Placido, due giovani a bordo di uno scooter e un terzo che li seguiva.. 🔗feedpress.me

Altre fonti ne stanno dando notizia

Strano rigonfiamento: al centro di Catania la sorpresa; Nuove scoperte degli archeologi italiani in Iraq, a Tell Muhammad trovato un porto fluviale; Sorpreso con 16 carte di credito e 3 di debito nascoste nella giacca: denunciato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nascondeva nel marsupio 16 carte di credito e 3 di debito intestate a persone diverse: denunciato - La Polizia di Stato ha denunciato un iracheno di 30 anni poiché trovato in possesso di numerose carte di credito, intestate a differenti persone, tutte sue connazionali, ferma restando la presunzione ... 🔗gazzettinonline.it

Catania, 30enne trovato con venti carte di credito arrivate dall’Iraq - Un uomo di 30 anni è stata denunciato a Catania perché è stato trovato in possesso di molte carte di credito intestate a diverse persone. 🔗meridionews.it