Catania estorce Mercedes per un debito di droga | arrestato un cittadino della Guinea

© Dayitalianews.com - Catania, estorce Mercedes per un debito di droga: arrestato un cittadino della Guinea

La Polizia di Stato di Catania, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale, ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino straniero originario della Guinea Bissau, ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione.

Le indagini sono scattate nelle prime ore del mattino, quando un giovane si è presentato agli uffici di polizia denunciando di essere stato vittima di una estorsione legata a un debito per droga. L'uomo ha raccontato di essere stato costretto a consegnare la propria Mercedes e il telefono cellulare, a causa di un debito di poche decine di euro maturato durante la notte nel quartiere di San Berillo, noto per attività illecite.

Minacciato da un gruppo, gli viene negato l'accesso alla propria auto

Secondo quanto riferito dalla vittima, nel momento in cui ha chiesto di poter riavere l'auto per andare a prelevare il denaro richiesto, è stato accerchiato da un gruppo di complici che gli hanno intimato di allontanarsi.

