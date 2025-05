Catania Air Show il programma di domani domenica 4 maggio in piazza Battiato

Catania si prepara a vivere un evento senza precedenti. domani, domenica 4 maggio, a partire dalle 15, la città ospiterà per la prima volta il suo Catania Air Show, una manifestazione aerea che unirà spettacolo e innovazione in uno scenario unico: il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno), tra la linea blu del mare e lo sfondo imponente dell'Etna. Organizzato dall'Aero Club di Catania con il patrocinio dell'Aeronautica Militare e del Comune, l'evento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. L'accesso sarà gratuito e riservato esclusivamente ai pedoni. Il programma è denso e cadenzato al minuto: alle 15 si comincia con i velivoli dell'Aero Club Catania e si prosegue, alle 15,10, con il suggestivo passaggio dei Canadair impegnati in una dimostrazione di lancio acqua.

