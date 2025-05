Catania 30enne denunciato con 19 carte di credito intestate a terzi

Catania, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno denunciato un 30enne di origini irachene, trovato in possesso di sedici carte di credito e tre carte di debito intestate a persone diverse, tutte originarie dell'Iraq. L'uomo si trovava a bordo di un'auto insieme a un'altra persona e, alla vista della Polizia, ha mostrato comportamento sospetto durante un controllo in Piazza Caduti del Mare.

