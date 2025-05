Catania 17enne arrestato per furto aggravato di uno scooter | individuato grazie alle telecamere

© Dayitalianews.com - Catania, 17enne arrestato per furto aggravato di uno scooter: individuato grazie alle telecamere arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per furto aggravato di un motorino, commesso in concorso con un complice ancora non identificato. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte, quando gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato due giovani in atteggiamento sospetto lungo via Dusmet.Uno dei due era a bordo di uno scooter che veniva spinto con il piede da un secondo motociclo. Alla vista della pattuglia, i giovani hanno tentato la fuga: il primo ha abbandonato il mezzo facendolo schiantare contro un albero, per poi fuggire a piedi verso piazza Borsellino.scooter rubato e identificazione del responsabileGli agenti, dopo aver accertato che lo scooter fosse stato rubato, hanno trasmesso via radio la descrizione fisica del fuggitivo, permettendo alle altre pattuglie in zona di rintracciarlo pochi minuti dopo. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Inseguimento nella notte tra le vie del centroUn ragazzo di 17 anni è statodalla Polizia di Stato aperdi un motorino, commesso in concorso con un complice ancora non identificato. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte, quando gli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato due giovani in atteggiamento sospetto lungo via Dusmet.Uno dei due era a bordo di unoche veniva spinto con il piede da un secondo motociclo. Alla vista della pattuglia, i giovani hanno tentato la fuga: il primo ha abbandonato il mezzo facendolo schiantare contro un albero, per poi fuggire a piedi verso piazza Borsellino.rubato e identificazione del responsabileGli agenti, dopo aver accertato che lofosse stato rubato, hanno trasmesso via radio la descrizione fisica del fuggitivo, permettendoaltre pattuglie in zona di rintracciarlo pochi minuti dopo. 🔗 Dayitalianews.com

