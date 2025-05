Cataclisma Juve Giuntoli verso l’addio | futuro appeso ad un filo

© Tvplay.it - Cataclisma Juve, Giuntoli verso l’addio: futuro appeso ad un filo Giuntoli in veste di direttore sportivo alla Juventus è tutt’altro che certa, stando alle ultime indiscrezioni in circolazione: i dettagli.La Juventus è impegnata nel rush finale del campionato di Serie A con l’ambizione di terminare positivamente la scalata ai primi posti della classifica e ottenere il piazzamento alla prossima edizione della Champions League. Dopodiché sarà tempo di intraprendere una nuova programmazione, avendo rinunciato al progetto sportivo con l’allenatore Thiago Motta e avendo affidato al tecnico Igor Tudor gli ultimi appuntamenti stagionali.Cataclisma Juve, Giuntoli verso l’addio: futuro appeso ad un filo (LaPresse) – tvplay Il tutto intervallato dall’impegno di giugno al Mondiale per Club, che avrà bisogno di un investimento di energie e probabilmente sarà anche un test per comprendere la continuità possibile di alcuni giocatori con la casacca della Juventus, prima che si avvii la sessione estiva di calciomercato. 🔗 La permanenza di Cristianoin veste di direttore sportivo allantus è tutt’altro che certa, stando alle ultime indiscrezioni in circolazione: i dettagli.Lantus è impegnata nel rush finale del campionato di Serie A con l’ambizione di terminare positivamente la scalata ai primi posti della classifica e ottenere il piazzamento alla prossima edizione della Champions League. Dopodiché sarà tempo di intraprendere una nuova programmazione, avendo rinunciato al progetto sportivo con l’allenatore Thiago Motta e avendo affidato al tecnico Igor Tudor gli ultimi appuntamenti stagionali.ad un(LaPresse) – tvplay Il tutto intervallato dall’impegno di giugno al Mondiale per Club, che avrà bisogno di un investimento di energie e probabilmente sarà anche un test per comprendere la continuità possibile di alcuni giocatori con la casacca dellantus, prima che si avvii la sessione estiva di calciomercato. 🔗 Tvplay.it

Su questo argomento da altre fonti

Juve, Thiago Motta verso l’esonero immediato: i tre motivi che spingono Giuntoli a cambiare - Le ultime sul futuro di Thiago Motta sulla pachina della Juve in vista del finale di campionato dei bianconeri. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la panchina di Thiago Motta alla Juve sarebbe sempre più a rischio. La partita contro la Fiorentina sarà infatti determinante, con Giuntoli che potrebbe cambiare subito. […] 🔗calcionews24.com

Disfatta Juve, due big verso l’addio senza Champions: Giuntoli fissa il prezzo - La Juve rischia seriamente di perdere due dei suoi big se dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League. Giuntoli si appresta a dei sacrifici che faranno discutere i tifosi. L’esonero di Thiago Motta ha messo fine probabilmente a una situazione di spogliatoio divenuta ormai ingestibile. Con Igor Tudor in panchina, la dirigenza della Juventus spera di vedere un cambiamento netto nella squadra, che possa far risalire la squadra in classifica. 🔗tvplay.it

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Chiellini verso un nuovo ruolo alla Juventus? Cosa cambia per Giuntoli - L’impatto su Giuntoli e sulla Juventus Se confermato, questo nuovo ruolo permetterebbe a Giuntoli di lavorare con maggiore serenità, senza essere sempre in prima linea nelle comunicazioni e ... 🔗msn.com

Juve, Giuntoli cambia tutto: arriva la svolta - Ogni partita sembra un passo verso qualcosa di grande, e i tifosi juventini, cuore in mano, già pregustano una stagione da protagonisti. Igor Tudor, il condottiero che ha dato grinta alla Juve Il ... 🔗rompipallone.it

Juve, Ravezzani: "In questo momento Giuntoli non è presentabile" - Ravezzani, giornalista, si è scagliato contro Cristiano Giuntoli della Juventus (Juventus News 24) La Curva Sud della Juventus ha impiegato poco per chiarire il proprio pensiero sul direttore ... 🔗informazione.it