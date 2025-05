Castiglion Fiorentino la star mondiale della batteria suona con la Filarmonica

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, la star mondiale della batteria suona con la Filarmonica batteria della Filarmonica di Castiglion Fiorentino si è seduto Marky Ramone, leader dei Ramones, che ormai da anni ha comprato casa in provincia di Arezzo, nel cuore della Valdichiana. Aveva già partecipato nei giorni scorsi al taglio del nastro del Maggio Castiglionese con il sindaco Mario Agnelli che lo ha voluto accanto. 🔗 Bacchette in mano e rock. Alladisi è seduto Marky Ramone, leader dei Ramones, che ormai da anni ha comprato casa in provincia di Arezzo, nel cuoreValdichiana. Aveva già partecipato nei giorni scorsi al taglio del nastro del Maggioese con il sindaco Mario Agnelli che lo ha voluto accanto. 🔗 Lanazione.it

Confcommercio porta a Castiglion Fiorentino il tour informativo sul nuovo testo unico del turismo - Arezzo, 10 marzo 2025 – Le imprese turistiche di Castiglion Fiorentino avranno l’opportunità di approfondire le modifiche introdotte dal Testo Unico del Turismo della Toscana, grazie al tour informativo promosso da Confcommercio Firenze Arezzo. L’incontro, pensato per supportare gli operatori nell’adeguamento alle nuove regole, si terrà giovedì 13 marzo alle ore 15 nella Sala del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino. 🔗lanazione.it

Il 25 aprile a Castiglion Fiorentino: gli eventi - Saranno celebrazioni all'insegna della sobrietà quelle dell’80° Anniversario della Festa della Liberazione, giornata in cui si ricorda la Liberazione d’Italia dal nazifascismo. A partire dalla mattina di venerdì 25 aprile, a cura dell’amministrazione comunale saranno disposti mazzi di fiori... 🔗arezzonotizie.it

Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino - Arezzo, 27 febbraio 2025 – Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino L’assise dovrà discutere ben 19 punti posti all’OdG. Quella in programma domani pomeriggio alle ore 16.00 per il consiglio comunale sarà una seduta fiume. Ben 19 i punti all’Ordine del Giorno tra i quali spiccano per importanza quello dell’approvazione delle linee guida e la nomina dei membri della giuria del Premio Letterario “Santucce Storm Festival” edizione 2025, dell’adesione all’iniziativa: “Cari genitori giornata regionale la Partita Applaudita”, del conferimento ... 🔗lanazione.it

Nell'Aretino una bruschetta da 75 metri, la più lunga del mondo - lungo il chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino (Arezzo), tre in più di quella di Benevento che detiene il record mondiale. E' quanto preparato oggi pomeriggio per la giornata che l ... 🔗msn.com

Inaugurato il “Castiglion Fiorentino Photo Fest” e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’Agostino - Con entusiasmo e una grande unità di intenti, si è aperta ufficialmente la quarta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest, in un contesto di grande rilievo culturale e sociale ... 🔗lanazione.it

Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest - Arezzo, 7 aprile 2025 – Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest, un evento che celebra la fotografia contemporanea in un luogo di ... 🔗lanazione.it