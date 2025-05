Castiglion Fibocchi approvato il rendiconto di gestione 2024 e variazione al bilancio 2025 2027

Lo scorso 28 Aprile si è svolto il Consiglio Comunale a Castiglion Fibocchi nel quale tra i vari punti trattati il 1' è stato l'approvazione del bilancio consuntivo 2024. L'avanzo di amministrazione approvato,- annuncia - l'Assessore Ferrini e' di 453.000€ molto soddisfacente e in linea con gli scorsi anni nonostante le difficoltà per le piccole amministrazioni aumentino ogni anno. L'assessore si sofferma a spiegare il grande risultato ottenuto dall'Amministrazione nel combattere l'evasione fiscale. La media del non riscosso, ad esempio per il tributo TARI, nel quinquennio 20142018 ammontava al 19,5%, nel quinquennio della nostra 1' Amministrazione 20192023 è passato al 9%, riducendo l'evasione di 10,5 punti percentuali! Un grande lavoro fatto che ci ha permesso di incassare di più e di ridurre notevolmente il FCDE, fondo crediti di dubbia esigibilità, passando da 173.

