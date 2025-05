Castellammare scippa e rapina cinque donne e ne investe una sesta | arrestato 30enne

© Teleclubitalia.it - Castellammare, scippa e rapina cinque donne e ne investe una sesta: arrestato 30enne rapinatore seriale. I carabinieri di Castellammare di Stabia, hanno proceduto all’arresto di un 30enne del posto, gravemente indiziato dei reati di furto con strappo, rapina e lesioni. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che, tra ottobre e novembre 2024, avrebbe perpetrato quattro furti con strappo ed una .L'articolo Castellammare, scippa e rapina cinque donne e ne investe una sesta: arrestato 30enne Teleclubitalia. 🔗 Acciuffatotore seriale. I carabinieri didi Stabia, hanno proceduto all’arresto di undel posto, gravemente indiziato dei reati di furto con strappo,e lesioni. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che, tra ottobre e novembre 2024, avrebbe perpetrato quattro furti con strappo ed una .L'articoloe neunaTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

