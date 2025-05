Castellabate approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza

© Salernotoday.it - Castellabate, approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza Castellabate ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sull’intero territorio volto a garantire un incremento della sicurezza attraverso il supporto di un insieme di strumenti di ripresa per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e. 🔗 Il Comune dihailper la disciplina dellasull’intero territorio volto a garantire un incremento della sicurezza attraverso il supporto di un insieme di strumenti di ripresa per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e. 🔗 Salernotoday.it

Su altri siti se ne discute

Approvato il nuovo regolamento che disciplina l'organizzazione dei servizi comunali a Fossacesia - La giunta comunale di Fossacesia ha approvato il nuovo regolamento, che disciplina l'organizzazione dei servizi comunali, in linea con le indicazioni già deliberate dal consiglio lo scorso 30 dicembre 2024. "Il regolamento - è scritto in una nota del Comune - si fonda su principi di massima... 🔗chietitoday.it

Autocompostaggio, approvato il nuovo regolamento. Per chi aderisce 10% di sconto sulla Tari - FALCONARA - E’ stato approvato ieri 3 aprile in Consiglio comunale il nuovo Regolamento per l’Autocompostaggio, una pratica che consente di ridurre il quantitativo di rifiuti organici da raccogliere, trasportare e smaltire negli impianti di trattamento, per creare fertilizzanti naturali. Per chi... 🔗anconatoday.it

Approvato il nuovo regolamento di assegnazione alloggi. La residenza continuativa può valere fino a 8 punti - ANCONA – Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato nella seduta di oggi, lunedì 17 febbraio, il nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, meglio nota con la sigla di Erp. La proposta di deliberazione, presentata dall’assessore alle Politiche della... 🔗anconatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

CASTELLABATE, APPROVATO NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. PIÙ SICUREZZA SUL TERRITORIO CON L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA: DALLE FOTO TRAPPOLE A BODY E DASH CAM PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE; Castellabate, via libera al nuovo regolamento per la videosorveglianza; Castellabate, nuovo regolamento mobilità per le persone con disabilità; Castellabate, approvato regolamento mobilità per le persone con disabilità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Castellabate, più sicurezza sul territorio: approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza - Il comune di Castellabate ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sull’intero territorio volto a garantire un incremento della sicurezza attraverso il supporto di u ... 🔗msn.com

Castellabate, via libera al nuovo regolamento per la videosorveglianza - Il Comune di Castellabate ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sull’intero territorio volto a garantire un incremento della sicurezza attraverso il supporto di u ... 🔗cilentonotizie.it

Castellabate, nuovo regolamento mobilità per le persone con disabilità - Castellabate è tra i primi Comuni in Italia a garantire, attraverso delle regole chiare semplici ed efficaci, la tutela di alcuni dei diritti fondamentali per le persone con ... 🔗ilmattino.it