Castelfidardo festeggia la salvezza con una vittoria storica ad Ancona

Riposo meritato nel giorno della festa dei lavoratori, ma ieri pomeriggio in casa Castelfidardo c'è stata la ripresa dei lavori. In un clima sereno e di festa. Non può essere altrimenti dopo la trionfale partita di domenica ad Ancona con tanto di salvezza in quarta serie conquistata con un turno di anticipo. Un 0-4 al del Conero "che sinceramente non me l'aspettavo, anche se siamo andati ad Ancona concentrati e consapevoli di affrontare una partita tosta in quanto loro si stanno giocando un posto nei playoff" le parole del centrocampista Matteo Baldini. In campo però si è visto solo il Castelfidardo. Tre gol nel primo tempo oltre a due legni colpiti sempre nella prima frazione, un'altra realizzazione nella ripresa. Il terzo gol proprio di Baldini in pieno recupero nella prima frazione."Quest'anno sono arrivato a 3 gol e 6 assist.

"La dedica della salvezza? Alla mia famiglia che anche domenica era allo stadio, alla società, ai ragazzi e ai tifosi, ma un pensiero va anche a un ragazzo di Filottrano, David, che ha avuto pochi giorni fa un grave incidente sul lavoro. L'ho visto crescere calcisticamente nel settore giovanile della Filottranese, lo conosco, un bravo ragazzo. Un pensiero a lui e un abbraccio alla sua famiglia". Un velo di tristezza, e non può essere altrimenti, nelle parole e nella voce di mister Marco Giuliodori che spezzano un po' l'aria di festa dopo la grande impresa di domenica.

"La nave è in porto" urlano da casa Castelfidardo. Alla penultima giornata i fidardensi rialzano la testa e piazzano il colpo vincente. Identico risultato a quello di dieci giorni prima, ma a parti invertite. Stavolta è il Castelfidardo a firmare un poker di reti, addirittura in trasferta, ad Ancona, mettendo in cassaforte la salvezza in D. Nono posto in classifica solitario con 42 punti, mettendo dietro per ora anche l'altra anconetana, la Vigor Senigallia, che insegue a un punto.

