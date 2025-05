Cassina tramonta il sogno della Casa della salute sull’area ex Nokia | l’edificio va all’asta

Cassina de’ Pecchi (Milano) – Casa della salute sull’area ex Nokia, il sogno si arena e l’edificio va all’asta.L’immobile, su un’area di circa 270 metri quadrati ai margini della grande area dismessa recuperata, era stato preservato negli ultimi otto anni con l’ipotesi di realizzarvi un polo pubblico con poliambulatori. Così non è stato. L’avvio della procedura d’alienazione è stata votata l’altra sera in Consiglio comunale di Cassina de’ Pecchi. Il bando arriverà a breve, rivolto a operatori di molteplici categorie merceologiche e professionali.Sulla scelta dell’Amministrazione le critiche e gli appunti della minoranza: “Sparisce uno dei pochi interventi pubblici qualificanti del piano ex Nokia”. La sindaca Elisa Balconi: “Una scelta presa a malincuore, ma inevitabile. Anni di interlocuzioni con Asst e Ats non hanno prodotto il risultato sperato. 🔗 de’ Pecchi (Milano) –ex, ilsi arena eva.L’immobile, su un’area di circa 270 metri quadrati ai marginigrande area dismessa recuperata, era stato preservato negli ultimi otto anni con l’ipotesi di realizzarvi un polo pubblico con poliambulatori. Così non è stato. L’avvioprocedura d’alienazione è stata votata l’altra sera in Consiglio comunale dide’ Pecchi. Il bando arriverà a breve, rivolto a operatori di molteplici categorie merceologiche e professionali.Sulla scelta dell’Amministrazione le critiche e gli appuntiminoranza: “Sparisce uno dei pochi interventi pubblici qualificanti del piano ex”. La sindaca Elisa Balconi: “Una scelta presa a malincuore, ma inevitabile. Anni di interlocuzioni con Asst e Ats non hanno prodotto il risultato sperato. 🔗 Ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Emergenza abitativa in Italia: quando la casa diventa un sogno - Il diritto alla casa emerge a chiare lettere nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948. Nell’art. 25 si legge che l’abitazione è una delle premesse necessarie a garantire la dignità e un tenore di vita salutare per l’individuo. Eppure, in Italia, pare non essere un diritto costituzionalmente riconosciuto. L’articolo 47 della Costituzione infatti recita semplicemente: “La Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”. 🔗metropolitanmagazine.it

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la loro casa da sogno a Milano - Scopriamo insieme gli interni eleganti e moderni della nuova abitazione della coppia. Leggi tutto La nuova casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: un sogno che diventa realtà su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Dal sogno casa agli sfratti: cosa non ha funzionato nel social housing di Parco Gentile - Sessantaquattro famiglie a rischio sfratto con undici già esecutivi a fine febbraio e molte, tra queste anche chi non ha preso parte al bando del Comune, già andate via nel corso degli anni. È un effetto domino che non arresta la sua corsa quello del progetto social housing nel Municipio 5 di... 🔗baritoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassina, tramonta il sogno della Casa della salute sull’area ex Nokia: l’edificio va all’asta; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cassina, tramonta il sogno della Casa della salute sull’area ex Nokia: l’edificio va all’asta - L’immobile era stato preservato con l’ipotesi – ora svanita – di realizzarvi poliambulatori. La sindaca Balconi: “Decisione presa a malincuore, ma è solo un costo per la collettività” ... 🔗msn.com