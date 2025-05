Cassa integrazione | record di richieste ma l’uso effettivo è basso

© Ecodibergamo.it - Cassa integrazione: record di richieste, ma l’uso effettivo è basso IN BERGAMASCA. Oltre i 2 milioni di ore autorizzate a gennaio. Amboni (Cgil): un segno dipreoccupazione e sfiducia. 🔗 Ecodibergamo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassa integrazione da record: l’aumento è del 32%. Donne travolte dal precariato - Pesaro, 1 maggio 2025 – Occupazione in calo, lavoro sempre più precario e richiesta di ore di cassa integrazione in forte aumento. E’ questa la situazione del mercato del lavoro che emerge nella nostra provincia nel 2024 e nei primi tre mesi del 2025 il trend sembra purtroppo confermarsi. Se si analizzano i dati di Unioncamere infatti, lo scorso anno gli assunti a Pesaro e Urbino sono stati 26.440, mentre nel 2023 erano stati 28. 🔗ilrestodelcarlino.it

Piccole e medie imprese. Cassa integrazione record. Calano anche le aziende - "C’è un quadro di preoccupazione per gli scenari geopolitici che non aiutano e questo clima di incertezza pesa sulle aspettative delle piccole e medie imprese per il 2025". È il commento di Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, ai dati elaborati dall’ufficio studi dell’associazione risultanti da un sondaggio somministrato alle piccole e medie imprese associate. Come emerge dall’indagine, in Emilia-Romagna il saldo sulle aspettative di fatturato delle micro e piccole imprese e imprese artigiane per i primi 6 mesi 2025 è negativo (-7,8 punti percentuali) e più accentuato tra le ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Chiusura Edenlandia, a rischio il livello occupazionale: senza un tavolo per la cassa integrazione - Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo proseguendo negli approfondimenti tecnici e legali per riaprire presto i cancelli di Edenlandia ma c’è un ulteriore tema che ci sta preoccupando e riguarda il livello occupazionale dei lavoratori del Parco. “ lo afferma il presidente di Tanit Gianluca Vorzillo. “ Con la revoca della licenza disposta dal Comune la società che gestisce Edenlandia non puo’ accedere alle procedure di cassa integrazione del personale e non può chiedere così l’attivazione del competente tavolo istituzionale in Prefettura. 🔗anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cassa integrazione: record di richieste, ma l’uso effettivo è basso; Cassa integrazione da record: l’aumento è del 32%. Donne travolte dal precariato; Cassa integrazione, a Brescia il 2025 accende l’allarme: cresce la richiesta; Cassa integrazione +23%, da Biella ad Ascoli la mappa delle aree più colpite. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cassa integrazione: record di richieste, ma l’uso effettivo è basso - IN BERGAMASCA. Oltre i 2 milioni di ore autorizzate a gennaio. Amboni (Cgil): un segno dipreoccupazione e sfiducia. Oltre i 2 milioni di ore autorizzate a gennaio. Molto basso l’effettivo utilizzo: un ... 🔗ecodibergamo.it

Cassa integrazione da record: l’aumento è del 32%. Donne travolte dal precariato - I dati confermano il calo delle assunzioni e l’esplosione degli ammortizzatori sociali. Poi ci sono i contratti a chiamata: per le lavoratrici sono il triplo rispetto agli uomini ... 🔗msn.com

La guida alla Cassa Integrazione. Ecco la spiegazione di come funziona il sostegno al reddito per lavoratori e imprese nel 2025 - Per poter accedere alla CISOA si richiede il requisito minimo dello svolgimento, su base annuale, di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. La cassa integrazione funziona come ... 🔗ticonsiglio.com