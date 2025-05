Caso Uss per il Csm Nordio è stato non coerente | Poteva impugnare l’atto ha solo avviato l’azione disciplinare

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Uss, per il Csm Nordio è stato non coerente: "Poteva impugnare l'atto, ha solo avviato l'azione disciplinare" stato lo stesso ministro della Giustizia, nel 2023, ad avviare un'azione disciplinare contro i giudici che scarcerarono, disponendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, Artem Uss, il figlio dell'oligarca russo, poi evaso. E oggi è lo stesso Consiglio superiore della magistratura a definire non coerente il comportamento proprio del ministro Carlo Nordio. Poteva chiedere l'aggravamento della misura cautelare o impugnare la decisione, invece, si è limitato ad avviare un procedimento disciplinare contro i magistrati.Lo scrive il Csm nelle motivazioni della sentenza con cui sono stati assolti, escludendo qualsiasi addebito, i tre componenti del collegio: "Stride con la coerenza del sistema il dato per cui" il ministro della Giustizia, invece di chiedere" l'aggravamento della misura cautelare" o impugnare "per abnormità" il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Milano nel novembre 2022 aveva scarcerato Artem Uss, ha agito "in via disciplinare" nei confronti dei giudici "sulla base della relazione dell'Ispettorato Generale".

Csm: Assolti i giudici della Corte d'Appello di Milano nel caso Artem Uss - "Stride con la coerenza del sistema il dato per cui" il ministro della Giustizia Carlo Nordio, invece di chiedere "l'aggravamento della misura cautelare" o impugnare "per abnormità" il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Milano nel novembre 2022 aveva scarcerato e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto per Artem Uss, il figlio dell'oligarca russo poi evaso, ha agito "in via disciplinare" nei confronti dei giudici "sulla base della relazione dell'Ispettorato Generale". 🔗quotidiano.net

Al premio diretto da Gianni Letta la sezione diritti umani è presieduta da Carlo Nordio. In barba al caso Almasri e ai suicidi in carcere - Incredibile, ma vero. Si può essere, contemporaneamente, presidenti di un premio per i diritti umani, ma rimandare in Libia il generale Njeem Osama Almasri, ricercato dalla Corte penale dell’Aja proprio per i suoi crimini contro i migranti. Non basta. Si possono anche contare sul pallottoliere i detenuti che si suicidano in carcere uno dopo l’altro – 90 l’anno scorso, già 15 quest’anno, l’ultimo forse ieri – senza un vero scatto d’orgoglio umanitario. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nordio e il caso della sigaretta accesa durante l’incontro con l’Anm - Sta facendo discutere una foto scattata durante l’incontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la delegazione dell’Associazione nazionale magistrati, ricevuta dal Guardasigilli in via Arenula. Il motivo? Lo scatto mostra Nordio intento a fumare una sigaretta, in un luogo dove – in teoria, essendo un ufficio pubblico – sarebbe vietato. Il ministro della Giustizia, proprio lui, ha infranto la legge? Il portavoce del ministro ha tentato di porre fine alle polemiche, scherzando: «È come Humphrey Bogart: sigaretta spenta ma iconica». 🔗lettera43.it

