Caso Uss per il Csm il comportamento di Nordio fu contraddittorio | Poteva chiedere misure più dure ma non lo fece

Da una parte il dialogo con gli Stati Uniti, i cui il ministro Carlo Nordio aveva descritto la decisione di scarcerare Artem Uss e concedergli i domiciliari come «inattaccabile». Dall'altra il rapporto con il Consiglio superiore della magistratura, sollecitato perché portasse avanti un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano che avevano disposto il braccialetto elettronico per il manager russo, arrestato a Malpensa il 17 ottobre 2022 ed evaso dalla sua villa di Basiglio mentre attendeva l'estradizione verso Washington. Un comportamento che «stride con la coerenza del sistema», si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la sezione disciplinare del Csm ha assolto i tre componenti del collegio Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino. Il Csm e le mancanze di Nordio: «Poteva chiedere aggravamento della misura» Nel 2023, dopo la fuga di Uss nel mese di marzo, il Guardasigilli aveva aspramente criticato – non per il «merito» ma per il «metodo» – la decisione della Corte d'Appello di disporre i domiciliari per il figlio di un oligarca molto vicino al presidente russo Vladimir Putin.

