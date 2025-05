Caso Patagarri scoppia lo scontro tra David Parenzo e Valerio Lundini dopo i fatti del Primo Maggio

dopo aver attaccato i Patagarri per la loro esibizione al Concertone, David Parenzo riceve la provocazione di Valerio Lundini. Un botta e risposta su X che accende ulteriormente la polemica sulla band che ha gridato "Palestina libera". 🔗 aver attaccato iper la loro esibizione al Concertone,riceve la provocazione di. Un botta e risposta su X che accende ulteriormente la polemica sulla band che ha gridato "Palestina libera". 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri - Milano – In tanti aspettavano al varco Ghali, probabilmente, invece l’uscita che ha suscitato polemiche al tradizionale concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma è arrivata dai Patagarri. “Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri. E quindi vi chiedo di ripetere con me: Free Palestine, Palestina libera", ha detto sul palco Francesco Parazzoli, frontman del gruppo milanese rilevazione dell’edizione 2024 di X Factor. 🔗ilgiorno.it

“Il nome del vincitore”. Grande Fratello, scoppia il caso sui social: il video che anticipa tutto - Grande Fratello, chi gioirà nella finalissima? Ormai da giorni si fa un gran parlare del possibile vincitore, o meglio vincitrice. Qualcuno ha dato come trionfatrice Zeudi Di Palma, ma in realtà i sondaggi dicono altro. Secondo quelli più recenti la grande favorita è Helena Prestes, con il 59% delle preferenze. Poi c’è Lorenzo Spolverato con il 27%, seguono, molto staccate, Mariavittoria e Chiara entrambe ferme al 4%. 🔗caffeinamagazine.it

Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco - Impazza il caso Cipriani: il presule peruviano accusato di pedofilia e sanzionato da Papa Francesco che si è presentato vestito da cardinale 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Caso Patagarri, scoppia lo scontro tra David Parenzo e Valerio Lundini dopo i fatti del Primo Maggio; “Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri; Scaletta concerto 1 Maggio Roma, l’ordine ufficiale con gli orari di uscita dei cantanti; Rai Due, scontro in diretta tra Carlo Verdone e Alessandro Haber: Hai lavorato con cani e porci | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Caso Patagarri, scoppia lo scontro tra David Parenzo e Valerio Lundini dopo i fatti del Primo Maggio - Dopo aver attaccato i Patagarri per la loro esibizione al Concertone, David Parenzo riceve la provocazione di Valerio Lundini ... 🔗fanpage.it

I Patagarri intonano "Palestina libera" e scoppia la polemica - 02 mag 2025 - La band lo ha fatto al Concertone di Roma sulle note di "Hava Nagila". Insorge la comunità ebraica. 🔗rockol.it

“Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri - L’appello della band milanese fa infuriare la Comunità ebraica di Roma: “Si appropriano della nostra cultura per invocare la nostra distruzione, è ignobile” ... 🔗msn.com