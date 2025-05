Caso Orlandi parla il fratello Pietro | “Il numero sul diario? Nessun mistero indagassero altrove”

Pietro Orlandi commenta duramente le ultime notizie trapelate durante l’audizione all’ex commissario capo della Polizia di Stato nella Commissione Orlandi-Gregori. 🔗 commenta duramente le ultime notizie trapelate durante l’audizione all’ex commissario capo della Polizia di Stato nella Commissione-Gregori. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Caso Orlandi, parla Giuseppe Pignatone: “Capaldo mi ha nascosto la trattativa col Vaticano” - Ricevuto in commissione il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore a Roma quando è stata chiusa la seconda inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi nel 2015 ed è avvenuta l'estumulazione della tomba di De Pedis in Sant'Apollinare con conseguente trattativa fra Stato e Vaticano ed ex presidente del Tribunale Vaticano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Orlandi, la rabbia del fratello Pietro verso il Vaticano: “Niente Giubileo per le persone scomparse” - "Evidentemente sono allergici alla parola scomparsi e per loro non meritano che gli si dedichi una giornata del Giubileo", è il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, dopo il rifiuto del Vaticano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Emanuela Orlandi, parla il fratello Pietro: “Coinvolte persone troppo in alto per essere toccate” - Il caso di Emanuela Orlandi continua a far discutere e a rivelare nuovi dettagli che alimentano i sospetti su un possibile coinvolgimento del Vaticano nella sua scomparsa. L’ultimo sviluppo riguarda un intreccio di dichiarazioni e indagini che collegano Pietro Orlandi, il giornalista Alessandro Ambrosini e Francesca Immacolata Chaouqui, figura centrale nello scandalo Vatileaks. Il sospetto di Pietro Orlandi: “La verità è dentro il Vaticano” Pietro Orlandi, fratello della giovane scomparsa nel 1983, ha ribadito la sua convinzione che il Vaticano stia nascondendo la verità. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Orlandi, parla il fratello Pietro: Il numero sul diario? Nessun mistero, indagassero altrove; Dopo la morte di Papa Francesco il fratello di Emanuela Orlandi si sfoga: Ipocrisia, ruffianeria e falsità; Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: “Papa Francesco adesso scriva la verità che tutti aspettiamo”; Le ultime notizie sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: «Perché il Papa non viene a parlare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Caso Orlandi, parla il fratello Pietro: “Il numero sul diario? Nessun mistero, indagassero altrove” - Pietro Orlandi commenta duramente le ultime notizie trapelate durante l’audizione all’ex commissario capo della Polizia di Stato nella Commissione ... 🔗fanpage.it

Dopo la morte di Papa Francesco il fratello di Emanuela Orlandi si sfoga: "Ipocrisia, ruffianeria e falsità" - Pietro Orlandi commenta la morte del Papa con parole dure: “Ipocrisia e falsità”. Nessuna risposta sul caso di Emanuela ... 🔗virgilio.it

Papa Francesco e il caso Orlandi: dalla frase detta al fratello («Emanuela è in cielo») all'apertura di un'inchiesta vaticana - Bergoglio ha fortemente cercato «verità e trasparenza» sulla ragazza scomparsa nel 1983: incontrò il fratello pochi giorni dopo l'elezione e ha preteso l'apertura di un'inchiesta all'interno della San ... 🔗roma.corriere.it