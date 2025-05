Caso di dengue nel Comasco non consumate i prodotti dell' orto tenete le finestre chiuse e non fate uscire i cani

© Tgcom24.mediaset.it - Caso di dengue nel Comasco, "non consumate i prodotti dell'orto, tenete le finestre chiuse e non fate uscire i cani" Il Comune di Capiago Intimiano ha avviato un trattamento straordinario per l'eliminazione di eventuali zanzare tigre 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Un caso di febbre dengue nel Comasco, il Comune: “Tenete chiuse le finestre e non consumate i prodotti dell’orto” - A Capiago Intimano (Como) è stato registrato un caso di febbre dengue o, comunemente chiamata, febbre gialla. Il Comune e Ats invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e non consumare i prodotti dell'orto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso di dengue, scatta il ricovero. Disposti controlli e disinfestazione - Appignano (Macerata), 22 aprile 2025 – L’Ast ha accertato un caso di Dengue in una persona residente ad Appignano. Molto probabilmente ha contratto il virus fuori dal territorio del comune e anche della provincia, forse dopo un viaggio in aree in cui l’insetto vettore l’Aedes, comunemente chiamata zanzara tigre, è maggiormente presente che nella nostra realtà (paesi con temperature mediamente elevate, tra le quali rientrano alcune aree del sud Italia). 🔗ilrestodelcarlino.it

"Caso" Ferranti, c’è il primo documento con la firma da vicepresidente della Provincia di Terni - Vicepresidente della Provincia di Terni, firmato: Francesco Maria Ferranti. È il primo atto ufficiale che di fatto manifesta l’accoglimento da parte del capogruppo di Forza Italia al Comune di Terni e a Palazzo Bazzani della proposta di Stefano Bandecchi. Proposta che ha agitato gli ultimi giorni... 🔗ternitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Dengue, un caso nel Comasco, non consumate i prodotti dell'orto. Il parere degli esperti; Caso di dengue nel Comasco, 'non consumate i prodotti dell'orto'; Un caso di febbre dengue nel Comasco, il Comune: Tenete chiuse le finestre e non consumate i prodotti dell'orto; Caso di dengue nel Comasco: «Chiudete le finestre e non consumate i prodotti dell'orto». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Caso di dengue nel Comasco, "non consumate i prodotti dell'orto, tenete le finestre chiuse e non fate uscire i cani" - Allarme sanitario a Capiago Intimiano, Comune della provincia di Como, per un caso di dengue, febbre gialla. L'allarme - di cui dà conto il quotidiano La Provincia nell'edizione odierna - è scattato v ... 🔗msn.com

Caso di dengue nel Comasco, il Comune: «Non consumate i prodotti dell’orto» - L’allarme è scattato dopo che un residente di ritorno da un viaggio all’estero ha accusato i malori tipici della malattia ... 🔗msn.com

Un caso di febbre dengue nel Comasco, il Comune: “Tenete chiuse le finestre e non consumate i prodotti dell’orto” - A Capiago Intimano (Como) è stato registrato un caso di febbre dengue o, comunemente chiamata, febbre gialla. Il Comune e Ats invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in ... 🔗fanpage.it