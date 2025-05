Caso di Dengue nel Comasco iniziata la disinfestazione | Importato dall’estero nessun allarme

allarme sanitario in provincia di Como, a Capiago Intimiano. Nel comune è stato accertato un Caso di Dengue: si tratta di un residente di ritorno da un viaggio all'estero che ha accusato i malori tipici della malattia.Nonostante il Caso di importazione, in via precauzionale, in collaborazione con l'Ats territoriale, il Comune ha avviato un trattamento straordinario per l'eliminazione di eventuali zanzare tigre, potenziali vettori della malattia: la disinfestazione è iniziata oggi, 3 maggio, e proseguirà fino al 5 maggio interessando la frazione di Olmeda. Si tratta di tre interventi in aree pubbliche e private dalle 2 alle 6 per tre notti consecutive dal 3 al 5 per un raggio di 200 metri. "Pur essendo prodotti approvati dal Ministero ed a bassissima tossicità per uomo, animali e ambiente, in via largamente prudenziale si consiglia di mantenere per la durata dei tre trattamenti (quindi dalle 2 alle 6 di notte) del 3, 4, 5 maggio le finestre chiuse, il bucato steso all'interno e gli animali domestici in casa".

