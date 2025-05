Caserta-Foggia | circolazione ferroviaria sospesa per nove ore in un tratto limitazioni e gravi ritardi Tornata regolare nella notte

© Noinotizie.it - Caserta-Foggia: circolazione ferroviaria sospesa per nove ore in un tratto, limitazioni e gravi ritardi Tornata regolare nella notte ferroviaria Caserta-Foggia è stata interrotta dalle 19,20 di ieri. Un grave incidente stradale nel beneventano ha provocato il cedimento di un parapetto di un cavalcaferrovia.Di seguito la comunicazione di Trenitalia:Fine evento – ore 4:20 del 3 maggio La circolazione è Tornata regolare. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 235 minuti. Programma dei treni Regionali. Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento: • FR 9620 Foggia (6:10) – Milano Centrale (12:24): il treno oggi ha origine corsa Benevento.I passeggeri in partenza da Foggia e diretti a:• Benevento, Caserta e Roma Termini possono utilizzare il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03)• Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. 🔗 La lineaè stata interrotta dalle 19,20 di ieri. Un grave incidente stradale nel beneventano ha provocato il cedimento di un parapetto di un cavalcaferrovia.Di seguito la comunicazione di Trenitalia:Fine evento – ore 4:20 del 3 maggio La. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subitodi percorso e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 235 minuti. Programma dei treni Regionali. Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento: • FR 9620(6:10) – Milano Centrale (12:24): il treno oggi ha origine corsa Benevento.I passeggeri in partenza dae diretti a:• Benevento,e Roma Termini possono utilizzare il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03)• Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. 🔗 Noinotizie.it

