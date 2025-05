Cascina ha approvato il bilancio consuntivo 2024

© Pisatoday.it - Cascina ha approvato il bilancio consuntivo 2024 Cascina ha approvato il bilancio consuntivo 2024 nella seduta di martedì 29 aprile. "Probabilmente si tratta dell’ultimo bilancio consuntivo del mandato - è il commento del sindaco Michelangelo Betti - di sicuro è l’ultimo che questa amministrazione può utilizzare per. 🔗 Il Consiglio comunale dihailnella seduta di martedì 29 aprile. "Probabilmente si tratta dell’ultimodel mandato - è il commento del sindaco Michelangelo Betti - di sicuro è l’ultimo che questa amministrazione può utilizzare per. 🔗 Pisatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024 - Arezzo, 30 aprile 2025 – Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena. Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal Segretario Generale Marco Randellini, ha approvato il bilancio consuntivo dell’Ente con il quale sono stati attivati, nel corso del 2024, interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa tre milioni di euro. 🔗lanazione.it

Quanto ha speso ABC: i dati - sorprendenti - dell'ultimo bilancio approvato - Si chiude con un utile di esercizio pari a 959.241€ il bilancio 2023 di ABC Napoli approvato dal Consiglio comunale. Il patrimonio netto dell'azienda arriva così a superare i 250 milioni di euro. È il ventesimo anno consecutivo di utile per l'azienda che spiega come il risultato sia "frutto di un... 🔗napolitoday.it

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale che ha approvato il... 🔗parmatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Acque approva il Bilancio 2024: sistema fognario di Pisa e Cascina e depuratore a Vicopisano al centro degli investimenti; Cascina, approvato il bilancio di previsione: nel 2025 nessun rialzo della pressione fiscale; Approvato bilancio di previsione 2025, Sacchetto (Fdi): ?Riduzione dei debiti e no all’aumento delle tasse?; Cascina ha approvato il bilancio consuntivo 2024. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sicily by Car, approvato bilancio 2024 con utile di €3,61 mln, dividendo a €0,10 per azione e autorizzazione al buyback fino a €5,67 mln - Sicily by Car, approvato bilancio 2024 con utile di €3,61 mln, dividendo a €0,10 per azione e autorizzazione al buyback fino a €5,67 mln Articolo Precedente Articolo Successivo ... 🔗informazione.it