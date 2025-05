Casa di spaccio di droga scoperta a Marsala quali sostanze sono state trovate | arrestato pluripregiudicato

Un pluripregiudicato è stato arrestato a Marsala per traffico di droga. Chiusa una Casa di spaccio nel quartiere Sappusi.

Ai domiciliari per droga, trasforma casa in base di spaccio: arrestato - Un 36enne pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, nonostante la misura restrittiva, aveva ripreso la sua attività illecita, trasformando... 🔗cataniatoday.it

Palermo, nascondeva droga e munizioni del cortile di casa: 28enne arrestato per spaccio - A Palermo, un 28enne è stato arrestato per spaccio di droga e detenzione abusiva di armi. Sequestrati 888 grammi di marijuana e 100 munizioni. 🔗notizie.virgilio.it

Ferrara, uomo arrestato per spaccio di droga: trovato con cocaina in casa dopo una serie di appostamenti - Un uomo è stato arrestato a Ferrara per spaccio di droga, trovato con 30 grammi di cocaina in casa durante un'operazione della Polizia. 🔗notizie.virgilio.it

Nella casa Acer una bottega della droga - Una bottega della droga, fornitissima, in un appartamento Acer di via Gandusio. L’hanno scoperta i carabinieri del Nucleo ... 🔗msn.com

