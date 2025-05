Casa a prima vista approda a Pescara con quattro puntate

Casa a Prima Vista in Toscana, nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari: chi sono - Nuovi volti per la stagione toscana del programma di Real Time Case a Prima Vista. Tra Pisa e Pontedera, tre professionisti sono pronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry. Casa a Prima Vista allarga i suoi orizzonti e approda in Toscana. Dopo il successo delle edizioni ambientate a Roma e Milano, il docu-reality targato Real Time introduce tre nuovi agenti immobiliari che aiuteranno i partecipanti nella ricerca della casa perfetta tra Pisa, Pontedera e dintorni. 🔗movieplayer.it

“Casa a Prima Vista” sbarca in Toscana: ecco chi sono i tre nuovi agenti immobiliari e quando inizia lo show - Novità in arrivo per “Casa a Prima Vista”. Si allarga il cast fisso della trasmissione prodotta da Blu Yazmine e in onda con successo nell’access prime time di RealTime. La sfida immobiliare, oltre a Roma e Milano, a partire dal 5 maggio, data del debutto della nuova stagione, farà tappa in Toscana con un nuovo trio di agenti immobiliari. “Abbiamo una notizia ganza da dirvi… e non è una bischerata”, l’annuncio social adattato alla regione che ospiterà Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Casa a prima vista, nuove puntate 2025: proposte e sfide anche tra Milano e il lago di Como - Milano, 17 febbraio 2025 – ‘Casa a prima vista’ sta per tornare e gli agenti immobiliari più amati della tv sono pronti a sfidarsi all’ultimo metro quadro per soddisfare le richieste di clienti in cerca dell’abitazione dei loro sogni, tra Milano e Roma. Dopo lo straordinario successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, ecco quando e dove andranno in onda le nuove puntate del programma rivelazione dell’anno. 🔗ilgiorno.it

