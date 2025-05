Carrarese-Modena | le probabili formazioni

© Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Modena: le probabili formazioni Carrarese-Modena si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.Carrarese-Modena: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono fuori momentaneamente dalla zona retrocessione, ma devono ancora guardarsi alle spalle perché hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona play-out. Oltretutto le dirette inseguitrici si sono svegliate, e quindi vietato rilassarsi.Gli emiliani si stanno giocando le loro chance playoff, essendo noni a 44 punti. La squadra di Mandelli per raggiungere l’obiettivo deve evitare l’altalena di risultati che hanno caratterizzato le ultime cinque giornate dove sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. 🔗 Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20242025. I toscani devono conquistarsi ancora la salvezza, mentre gli emiliani sono in lotta per I play-off.si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono fuori momentaneamente dalla zona retrocessione, ma devono ancora guardarsi alle spalle perché hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona play-out. Oltretutto le dirette inseguitrici si sono svegliate, e quindi vietato rilassarsi.Gli emiliani si stanno giocando le loro chance playoff, essendo noni a 44 punti. La squadra di Mandelli per raggiungere l’obiettivo deve evitare l’altalena di risultati che hanno caratterizzato le ultime cinque giornate dove sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. 🔗 Sport.periodicodaily.com

Su altri siti se ne discute

Inter Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Inter Cagliari. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere […] 🔗calcionews24.com

Manchester United-Lione: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Old Trafford la sfida di Europa League Manchester United-Lione: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Old Trafford di Manchester si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Manchester United-Lione. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni […] 🔗calcionews24.com

Serie A, Milan-Como: probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Carrarese-Modena, 620 tagliandi disponibili per il settore ospiti; Carrarese-Modena: le probabili formazioni; Carrarese-Modena, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming; Carrarese - Modena 2-3: diretta live e risultato finale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Probabili formazioni 35ª giornata Serie A 24-25, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare - SERIE A - Inzaghi farà turnover col Verona e rischia di perdere Lautaro anche per il ritorno con il Barcellona. Conte recupera Anguissa, nella Juventus Koopmein ... 🔗eurosport.it

Probabili formazioni: 31a Giornata Serie A - Consigli Fantacalcio, tutte le ultimissime notizie con le probabili formazioni Serie A e quelle che saranno le scelte delle 20 squadre del campionato italiano. Ci sono sfide molto importanti che ... 🔗msn.com

Palermo-Carrarese, ipotesi Segre titolare: le probabili formazioni - Mister Dionisi, nel suo 3-4-2-1, ritrova Ceccaroni per il terzetto difensivo. Blin, dunque, riprende posto in mediana accanto a Gomes. Alle spalle di Pohjanpalo agiranno con ogni probabilità Brunori e ... 🔗livesicilia.it