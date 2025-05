Carmignano invasa dai sacchi neri Spazzatura tra campagna e aziende | L’ex cava non è una discarica

© Lanazione.it - Carmignano invasa dai sacchi neri. Spazzatura tra campagna e aziende: "L’ex cava non è una discarica" sacchi neri che crescono come funghi a Carmignano. Il tempo di portarli via e la notte seguente ne abbandonano altri. "Una situazione così fa veramente arrabbiare – racconta Marco Plumari di Carmignano – e non bisogna stancarsi di segnalare. Almeno io non mi volto dall’altra parte e continuo, imperterrito, a segnalare ad Alia. Anche se, per alcuni ritiri, trascorrono due mesi. Certamente, il problema non si risolve col ritiro ma intanto curiamo il territorio. Non accetto che Carmignano sia ridotta in questo modo".Plumari il primo maggio è andato a camminare sulla "corta", una strada di campagna a 5 minuti a piedi dal capoluogo, e ha trovato una discarica di sacchi neri e altro materiale. E’ lì da parecchio tempo."Questi sacchi – continua Plumari – restando a lungo sotto il sole, tendono a spaccarsi, oltre a fatto che sono aperti dagli animali tipo i cinghiali e nell’ambiente si disperde il contenuto, che va dagli scarti dei tessuti alle bottiglie di coloranti. 🔗 che crescono come funghi a. Il tempo di portarli via e la notte seguente ne abbandonano altri. "Una situazione così fa veramente arrabbiare – racconta Marco Plumari di– e non bisogna stancarsi di segnalare. Almeno io non mi volto dall’altra parte e continuo, imperterrito, a segnalare ad Alia. Anche se, per alcuni ritiri, trascorrono due mesi. Certamente, il problema non si risolve col ritiro ma intanto curiamo il territorio. Non accetto chesia ridotta in questo modo".Plumari il primo maggio è andato a camminare sulla "corta", una strada dia 5 minuti a piedi dal capoluogo, e ha trovato unadie altro materiale. E’ lì da parecchio tempo."Questi– continua Plumari – restando a lungo sotto il sole, tendono a spaccarsi, oltre a fatto che sono aperti dagli animali tipo i cinghiali e nell’ambiente si disperde il contenuto, che va dagli scarti dei tessuti alle bottiglie di coloranti. 🔗 Lanazione.it

